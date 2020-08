Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu số

Đảm bảo an ninh, an toàn cho hệ thống Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì hướng dẫn các địa phương điện tử hóa các báo cáo thống kê, đảm bảo khả năng tích hợp, kết nối với HTTT báo cáo Chính phủ và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách trung thực, kịp thời, chính xác. Bộ TT&TT ban hành các văn bản hướng dẫn mô hình triển khai, yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật của HTTT báo cáo, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành và tổ chức đo kiểm, đánh giá kết quả. Văn phòng Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chọn các chỉ tiêu KT-XH, các chỉ tiêu phục vụ chỉ đạo, điều hành hàng ngày của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cung cấp trên HTTT báo cáo quốc gia, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ TT&TT, Ban Cơ yếu Chính phủ trong đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống, không để xảy ra việc lộ lọt dữ liệu. Văn phòng Chính phủ cũng được yêu cầu phải sắp xếp lại bộ máy nhân sự để quản lý, vận hành Trung tâm sao cho phù hợp, hiệu quả và đảm bảo yêu cầu đưa vào hoạt động Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không làm hình thành đầu mối tổ chức mới, không tăng biên chế theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.