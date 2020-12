Bà Tân Vlog mất hút trong danh sách 10 YouTuber nổi bật nhất 2020, vì đâu nên nỗi?

Nổi lên như một hiện tượng vào năm 2019 với các video nấu ăn theo phong cách 'siêu to khổng lồ', tuy nhiên đến năm 2020, Bà Tân Vlog đã không còn nhiều sức hút.

Ngày 3/12, Google vừa công bố bảng xếp hạng tổng kết YouTube tại Việt Nam, trong đó có danh sách "Top 10 Nhà Sáng Tạo YouTube Nổi Bật Nhất năm 2020" dựa trên mức độ tăng trưởng của các kênh.

Đứng đầu danh sách này là Độ Mixi của kênh MixiGaming. Anh là một trong những streamer, YouTuber đình đám hiện nay của cộng đồng game thủ Việt khi sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo.

Độ Mixi là một trong những streamer, YouTuber đình đám hiện nay của cộng đồng game thủ Việt. (Ảnh: MixiGaming)

Bảng xếp hạng này có những gương mặt đình đám trong làng YouTuber Việt như Cris Devil Gamer, Hậu Hoàng, FAPTV hay Quỳnh Trần JP,...

Tuy nhiên, bất ngờ là Bà Tân Vlog, một kênh YouTube thu hút nhiều sự quan tâm và ý kiến trái chiều của người xem đã không có tên trong Top 10 nhà sáng tạo YouTube nổi bật năm nay, mặc dù kênh của Bà Tân Vlog sở hữu đến hơn 4 triệu người theo dõi. Vậy, đâu là lý do?

Bà Tân Vlog bên cạnh Nút Vàng YouTube và giấy xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. (Ảnh: Bà Tân Vlog)

Những con số nói lên sức hút của Bà Tân Vlog

Theo YouTube, bảng xếp hạng "Top 10 Nhà Sáng Tạo YouTube Nổi Bật Nhất năm 2020" dựa trên mức độ tăng trưởng của các kênh.

Điều này cũng đồng nghĩa, những kênh YouTube có mặt trong danh sách đều có mức tăng trưởng hàng đầu về số lượt xem và số người đăng ký, tính từ đầu năm đến nay.

Chẳng hạn như Độ Mixi, nam streamer đã có 1 năm cực kỳ thành công trên mặt trận YouTube.

Độ Mixi đã có 1 năm cực kỳ thành công trên mặt trận YouTube. (Ảnh: Độ Mixi)

Theo ghi nhận của Social Blade, chuyên trang thống kê uy tín chuyên theo dõi hoạt động của các tài khoản mạng xã hội và YouTube, thời điểm tháng 1/2020, kênh YouTube MixiGaming của Độ Mixi chỉ có hơn 2 triệu sub (subscribe = lượt đăng ký), tuy nhiên, chỉ trong thời gian chưa đầy 1 năm kênh YouTube hiện tại của anh đã có hơn 4.3 triệu sub.

Lượng người xem và lượt đăng ký của kênh MixiGaming tăng trưởng "khủng" chỉ trong năm 2020. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, Bà Tân Vlog dù sở hữu kênh YouTube có lượt sub chỉ kém một chút so với Độ Mixi, tuy nhiên, phần lớn lượt sub trên kênh của Bà Tân đều đến từ năm 2019, thời điểm "hoàng kim" của Bà Tân với trào lưu "siêu to khổng lồ".

Theo ghi nhận của Social Blade, tính từ thời điểm tháng 1/2020, kênh YouTube của Bà Tân Vlog đã có hơn 3,4 triệu sub. Từ thời điểm đó cho đến hiện tại, số lượt sub kênh Bà Tân Vlog giảm dần đều và mới chỉ đạt cột mốc 4 triệu trong thời gian gần đây.

Trong khi đó, lượt sub kênh và lượt xem trên kênh của Bà Tân Vlog cũng giảm mạnh từ đầu năm. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự như số lượt sub kênh, lượt xem trên kênh của Bà Tân Vlog cũng giảm mạnh từ đầu năm, đặc biệt là sau các lùm xùm gần đây của Hưng Vlog - con trai lớn của Bà Tân.

Nếu như thời kỳ mới nổi, tức là khoảng từ giữa năm ngoái, kênh của bà Tân Vlog 'bỏ túi' khoảng 75 triệu lượt xem mỗi tháng, thì tới nay, con số ấy thậm chí còn chẳng bằng một nửa. Trong 30 ngày gần đây nhất, kênh YouTube của Bà Tân chỉ "đút túi" khoảng 10 triệu lượt xem, theo ghi nhận của Social Blade.

Trong 30 ngày gần đây nhất, kênh YouTube của Bà Tân chỉ "đút túi" khoảng 10 triệu lượt xem, theo ghi nhận của Social Blade. (Ảnh: Bà Tân Vlog)

Từng có thời điểm chỉ số SB Rank (chỉ số đo lường mức độ ảnh hưởng của kênh dựa trên nhiều tiêu chí) của kênh Bà Tân Vlog cao hơn Sơn Tùng M-TP, nhưng ở thời điểm hiện tại, chỉ số này trên kênh của Bà Tân Vlog chỉ còn B+.

'Siêu to khổng lồ' đã không còn hiệu nghiệm

Về lý do đi xuống của bà Tân, có lẽ cũng không cần phải diễn giải quá nhiều, thứ khiến bà Tân nổi lên trong cộng đồng mạng - những món ăn “siêu to khổng lồ” - cũng chính là thứ đang khiến bà Tân trở nên nhàm chán.

Bà Tân Vlog trở thành hiện tượng mạng chỉ sau thời gian ngắn với kênh YouTube nấu ăn theo phong cách “siêu to khổng lồ”. (Ảnh: Bà Tân Vlog)

Quay lại thời điểm này cách đây 1 năm, khoảng thời gian các video clip của Bà Tân Vlog vấp phải những lùm xùm về cách chế biến, khi đó Hưng Vlog - người đứng sau hàng loạt clip của Bà Tân đã có những chia sẻ "đang cố gắng để thay đổi nội dung để không bị nhàm chán".

"Sắp tới mình sẽ không tập trung làm quá nhiều clip 'siêu to khổng lồ' nữa mà chuyển qua làm các nội dung nấu ăn bình thường thôi. Mình sẽ thay đổi dần dần và đan xen nội dung mới chứ không thay đổi một cách đột ngột. Hơn nữa, mình cũng cần có thời gian để suy nghĩ ra nội dung mới và sáng tạo", Hưng Vlog cho biết.

Bà Tân Vlog trong video làm thức ăn theo phong cách "siêu nhỏ tí hon". Tuy nhiên, hầu hết các video khác trên kênh Bà Tân Vlog vẫn đi theo phong cách "siêu to khổng lồ". (Ảnh: Bà Tân Vlog)

Tuy nhiên, cũng đã 1 năm kể từ ngày tuyên bố rằng sẽ thay đổi nội dung và chuyển dần sang một hướng mới, nhưng các nội dung trên kênh Bà Tân Vlog vẫn một màu và ít có sự đổi mới.

Một số lý do khác khiến người xem dần ngán ngẩm kênh YouTube của Bà Tân, có thể kể đến đó là:

- Các video nấu ăn được thực hiện không đảm bảo vệ sinh (để trên nền đất, thường xuyên không đeo găng tay…);

- Kết hợp các món theo phong cách tả pí lù (dùng hột vịt lộn để nấu chung với cháo ăn liền, nấu lẩu gà lá giang với tiết trâu, cá viên, xúc xích,...);

- Quảng cáo lộ liễu (dùng sữa trái cây để ướp món ăn, nhãn hiệu của hãng sữa được nhắc đến một cách cưỡng ép)…

(Ảnh: Bà Tân Vlog)

Dù những điểm trừ này đã được bà Tân cải thiện trong những vlog gần đây, tuy nhiên, bà Tân đã mất điểm trong mắt nhiều người xem trước đó, và không còn thu hút được sự quan tâm như lúc đầu.

Trong thời đại 4.0 hiện nay, kỷ nguyên mà con người thích thú tìm hiểu những điều mới mẻ từ Internet, những gì tạo nên cơn sốt vẫn có thể bị đào thải nếu chỉ lặp đi lặp lại, không có sự phát triển, đầu tư, chăm chút.

