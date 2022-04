Katalon hợp tác với Đại học Khoa học tự nhiên và Fulbright đào tạo nhân lực chất lượng cao

Công ty công nghệ có tệp khách hàng toàn cầu mong muốn đầu tư vào thế hệ trẻ tại Việt Nam, nhất là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và máy học.

Katalon, công ty toàn cầu có đội ngũ lãnh đạo và nhân viên người Việt và quốc tế, vừa chính thức ký kết với Khoa Công nghệ Thông tin (Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG TP.HCM) và Trường đại học Fulbright Việt Nam giúp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các trường.

Đại diện Katalon (trái) ký hợp tác với Đại học Khoa học tự nhiên. (Ảnh: Hải Đăng)

Với sự đồng hành và tài trợ từ Katalon, các trường sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Học viên có cơ hội tiếp cận những xu hướng, kiến thức mới và ứng dụng công cụ công nghệ hiện đại vào thực tiễn, cũng như đón nhận thêm cơ hội việc làm và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm từ các chuyên gia hàng đầu trong mảng công nghệ.

Bên cạnh đó, cùng với nhà trường, Katalon cũng ưu tiên chú trọng phát triển kỹ năng, kiến thức về Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence) và Máy học (Machine Learning) cho thế hệ trẻ Việt Nam, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu thế phát triển và nhu cầu ngày một gia tăng ở khu vực và toàn cầu.

Theo báo cáo của Linkedin về Danh sách các việc làm triển vọng năm 2021 (Jobs on the rise in 2021), nhu cầu đối với các chuyên gia công nghệ có kinh nghiệm về trí tuệ nhân tạo là rất lớn, với nhu cầu tuyển mới tăng bình quân 74% mỗi năm (bắt đầu từ năm 2017). Các chức danh như Chuyên gia nghiên cứu Máy học (Machine Learning Researcher), Kỹ sư Máy học (Machine Learning Engineer), và Chuyên gia Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Specialist) đều xếp thứ hạng cao.

Katalon, công ty về nền tảng kiểm thử phần mềm tự động, được vận hành bởi đội ngũ lãnh đạo, kỹ sư, chuyên viên kinh doanh và marketing, làm việc tại Việt Nam, Mỹ, Ấn Độ và một số quốc gia khác. Tháng 6/2021 vừa qua, Katalon nhận được khoản đầu tư 27 triệu USD vòng Series A đến từ quỹ Elephant Partners (Mỹ).

Nhân dịp này, Katalon Việt Nam thành lập văn phòng tại TP.HCM, có tổng diện tích sàn 1.800m2, đủ không gian rộng rãi cho nhân viên hiện tại và đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng nhân sự, mở rộng kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Hải Đăng