Long An xây dựng các câu chuyện truyền thanh hướng dẫn người dân ứng dụng CNTT

Theo kế hoạch mới ban hành, Long An sẽ phổ biến, tuyên truyền nhận thức, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Tin học hóa đánh giá, việc UBND tỉnh Long An có riêng kế hoạch 5 năm 2016-2020 và kế hoạch hàng năm về tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT trong cơ quan nhà nước và nhân dân đã thể hiện địa phương này rất coi trọng và đánh giá cao về tầm quan trọng của công tác tuyên truyền.

Đây là bước triển khai nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kiến thức về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước và nhân dân tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh ban hành hồi tháng 8/2015.

UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về CNTT trong cơ quan nhà nước và nhân dân trên địa bàn năm 2020.

Các sở, ngành, UBND cấp huyện của Long An được chủ động lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả và thông qua các phương tiện thông tin.

Kế hoạch cũng nêu rõ, việc giới thiệu, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT và Cổng dịch vụ công của tỉnh sẽ được thực hiện liên tục trong cả năm 2020.

Tập trung tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, Cổng dịch vụ công của tỉnh và quốc gia.

Cùng với đó, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng các hệ thống ứng dụng CNTT của tỉnh; giới thiệu chức năng Cổng dịch vụ công của tỉnh, hướng dẫn quy trình, thủ tục cũng như cách đăng ký giải quyết hồ sơ hành chính bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng.

Các nội dung trên sẽ được tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Xây dựng nội dung hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng chức năng Cổng dịch vụ công của tỉnh đăng trên kênh “Chính quyền điện tử tỉnh Long An” trên ứng dụng Zalo tại mục “Official account”; Thông báo, tuyên truyền trên Cổng/trang thông tin điện tử, trên màn hình LED công cộng ở các địa phương, màn hình tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm hành chính công cấp huyện...

Bên cạnh đó, sẽ tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm hành chính công cấp huyện, nhân viên Bưu điện và những người thường xuyên giao dịch với cơ quan nhà nước nắm quy trình nộp hồ sơ trực tuyến để thực hiện và làm cầu nối hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh Long An giao trách nhiệm cho Sở TT&TT hướng dẫn nội dung tuyên truyền và theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch.

Sở TT&TT Long An cũng được giao đảm bảo vận hành thông suốt, an toàn thông tin các hệ thống ứng dụng CNTT của tỉnh, đảm bảo phục vụ nhu cầu sử dụng, truy cập thông tin của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, có kế hoạch tập huấn, tuyên truyền về an toàn thông tin mạng cho các sở, ngành, địa phương.