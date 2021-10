Sắp ra mắt ứng dụng di động giúp người dân an toàn hơn trên không gian mạng

Tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng - Vietnam Security Summit 2021 diễn ra vào các ngày 27, 28/10, ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động dành cho cho người dân sẽ chính thức ra mắt.

Hội thảo và Triển lãm quốc tế về An toàn không gian mạng - Vietnam Security Summit 2021 sẽ được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT phối hợp với IEC Group phối hợp tổ chức trực tuyến trong 2 ngày 27 – 28/10, dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT.

Là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất về an toàn không gian mạng tại Việt Nam, Vietnam Security Summit 2021 có chủ đề “Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số: Thách thức và lời giải”.

Sự kiện dự kiến thu hút sự tham gia của hơn 800 đại biểu cấp cao đến từ khối Chính phủ, Tài chính – Ngân hàng, Bảo hiểm, Viễn thông, Bán lẻ & Thương mại điện tử, Vận tải - Logistics, Năng lượng, Sản xuất...

Năm nay, sự kiện được kỳ vọng tiếp tục là diễn đàn uy tín giúp các nhà hoạch định chính sách và chiến lược, các chuyên gia đầu ngành, nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong nước và nước ngoài gặp gỡ, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực ứng phó với những rủi ro an toàn không gian mạng và bảo vệ các hệ thống thông tin trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số.

An toàn, an ninh mạng luôn được Thủ tướng Chính phủ, Bộ TT&TT xác định là yếu tố then chốt, điều kiện đầu tiên và tiên quyết trong xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội.

Trao đổi tại tọa đàm cấp cao Lãnh đạo CNTT và an toàn thông tin với chủ đề “Nâng cao năng lực ứng phó thách thức an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới” hồi trung tuần tháng 9, đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT đã chỉ ra rằng, một rào cản lớn với chuyển đổi số tại Việt Nam chính là niềm tin số. Vì thế, nhiệm vụ quan trọng nhất với những người làm an toàn, an ninh mạng trong giai đoạn này là củng cố, tạo lập niềm tin số cho xã hội khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng.

Việc khai trương ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động dành cho người dân tại sự kiện Vietnam Security Summit 2021 sẽ là hoạt động tiếp theo của Bộ TT&TT phối hợp cùng các doanh nghiệp nhằm từng bước tạo dựng niềm tin số cho người dùng khi hoạt động trên không gian mạng.

Ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động dành cho người dân Việt Nam sẽ được ra mắt vào ngày 27/10 tới (Ảnh minh họa)

Thông tin từ Ban tổ chức cho hay, trong phiên báo cáo chính vào sáng ngày 27/10 được chủ trì bởi đại diện lãnh đạo Bộ TT&TT, ngoài việc khai trương ứng dụng an toàn không gian mạng trên nền tảng di động dành cho người dân, Cục An toàn thông tin còn công bố xếp hạng mức độ an toàn thông tin mạng của các bộ, ngành, địa phương năm 2020.

Nối tiếp phiên báo cáo chính, trong khuôn khổ Vietnam Security Summit 2021 còn có 3 phiên hội thảo chuyên đề: “Bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu trong thế giới số”, “Xu hướng và giải pháp an toàn thông tin mạng cho điện toán đám mây” và “An toàn thông tin mạng cho hệ thống thông tin doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.

Một điểm nhấn nữa của Vietnam Security Summit năm nay là Triển lãm ảo về an toàn không gian mạng diễn ra trong cả 2 ngày của sự kiện, với sự tham gia của hơn 20 nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu khu vực và trên thế giới.

Có thể kể đến một số giải pháp nổi bật sẽ được giới thiệu tại Triển lãm ảo như: bảo mật điện toán đám mây, bảo mật thiết bị đầu cuối, bảo mật thiết bị di động, quản lý truy cập và định danh, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, hệ thống quản lý trực tuyến và hệ thống quản lý phân phối, phòng chống tấn công nội bộ, dịch vụ truy cập an toàn...

