SECUI “bắt tay” FPT IS bảo vệ dữ liệu và tài sản số của doanh nghiệp

Ngày 19/07, FPT IS cùng SECUI đã tổ chức Hội thảo “Bảo vệ dữ liệu và tài sản số của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, qua đó giúp doanh nghiệp tháo gỡ nhiều bài toán về an toàn thông tin.

An toàn dữ liệu - vấn đề “sống còn” trong thời đại số

Hơn 2000 sự cố về an toàn thông tin là con số đáng báo động được ghi nhận trong nửa đầu năm 2022 tại Việt Nam. Trong đó, có 2022 cuộc tấn công cài mã độc, 378 cuộc tấn công lừa đảo và 243 cuộc tấn công thay đổi giao diện. Những cuộc tấn công này đang có xu hướng gia tăng và nhắm vào các tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống CNTT yếu kém, chưa chủ động và nhận thức đúng về tính quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thông tin. Ngoài ra lựa chọn giải pháp nào cũng là vấn đề đang khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó.

Thực trạng các cuộc tấn công và vấn đề cấp thiết về nâng cao mức độ an toàn thông tin cũng như các giải pháp tối ưu là nội dung được các chuyên gia đến từ Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) và SECUI - công ty phát triển giải pháp an ninh mạng số 1 của Hàn Quốc chia sẻ tại hội thảo.

Hội thảo “Bảo vệ dữ liệu và tài sản số của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”

Trước bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, các chuyên gia FPT IS và SECUI khẳng định “tài sản” quan trọng nhất của doanh nghiệp là dữ liệu. Do vậy, nhu cầu về an toàn thông tin đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là khi những rủi ro về an ninh mạng luôn tiềm ẩn. Để giảm thiểu hậu quả đến từ các sự cố an toàn thông tin, tổ chức và doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở hạ tầng, nhân lực cũng như công nghệ để sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công mạng.

Hội thảo là sự tiếp nối của thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết trước đó giữa FPT IS và SECUI. Theo thỏa thuận, hai công ty sẽ cung cấp các thiết bị an ninh mạng như: Tường lửa thế hệ tiếp theo BLUEMAX NGF, Hệ thống phòng chống xâm nhập BLUEMAX IPS, Hệ thống ngăn chặn xâm nhập không dây BLUEMAX WIPS cho các công ty và thị trường tài chính Việt Nam, đồng thời cùng nghiên cứu phát triển một mô hình dịch vụ quản lý. FPT IS cam kết đầu tư nguồn lực chuyên gia công nghệ cao cấp, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng. SECUI cam kết chia sẻ các tài liệu, mô hình kinh doanh thành công và tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về giải pháp cho đội ngũ FPT IS.

Đại diện SECUI giới thiệu các giải pháp BLUEMAX

Thành lập vào năm 2000, SECUI đã tập trung phát triển công nghệ an ninh mạng với mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật. Với nền tảng kinh nghiệm và công nghệ sẵn có, SECUI đã sớm hợp tác cùng FPT IS nhằm cung ứng sản phẩm của mình tại thị trường Việt Nam.

Hợp lực giải bài toán an toàn thông tin cho doanh nghiệp

Tại hội thảo, các chuyên gia SECUI đã giới thiệu giải pháp BLUEMAX NGF - tường lửa thế hệ tiếp theo của SECUI, cung cấp mạng bảo mật đám mây ảo - một nền tảng bảo mật toàn diện, phát hiện và ngăn chặn tất cả các mối đe dọa bảo mật trong cơ sở hạ tầng CNTT có dây và không dây. Ứng dụng mô hình bảo mật Zero Trust, BLUEMAX NGF sẽ đảm bảo sự an toàn thông tin tuyệt đối cho doanh nghiệp khi không ai trong hoặc ngoài mạng được truy cập vào hệ thống nếu sự nhận diện của họ không được kiểm tra kỹ lưỡng.

Bên cạnh đó, hệ thống phòng chống xâm nhập BLUEMAX IPS là giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó với môi trường bảo mật phức tạp và thay đổi nhanh chóng bằng cách sử dụng nền tảng ngăn chặn mối đe dọa để kiểm tra lưu lượng và tệp độc hại, đồng thời hỗ trợ các hoạt động được tối ưu hóa khi tài sản số bị xâm phạm. SECUI cũng giới thiệu giải pháp BLUEMAX WIPS - công cụ phân tích sâu thông minh, có thể phát hiện và phân tích các mối đe dọa bảo mật không dây, phản ứng nhanh chóng trong việc ngăn chặn xâm nhập trái phép.

“Chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được hợp tác với FPT IS - một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam với sự am hiểu nghiệp vụ cùng kinh nghiệm dày dạn trong lĩnh vực an ninh mạng. SECUI mong muốn mở rộng thị trường của mình tại Việt Nam, và sự hợp tác với FPT IS sẽ là “bàn đạp” cho các sản phẩm của SECUI tiếp cận được với khách hàng Việt”, ông Sam Yong Jeong - CEO Công ty SECUI chia sẻ.

Ông Sam Yong Jeong - CEO Công ty SECUI chia sẻ tại Hội thảo

Là công ty tiên phong các giải pháp Cyber security trên thị trường, FPT IS tự hào sở hữu nguồn lực cán bộ công nghệ bảo mật với các chứng chỉ hàng đầu thế giới, các giải pháp tối ưu cho bài toán bảo mật cùng mạng lưới đối tác toàn cầu. Các chuyên gia FPT IS đã giới thiệu FPT.EagleEye - giải pháp giám sát an toàn thông tin và phản ứng sự cố bảo mật tự động theo phương thức dịch vụ ứng dụng phần mềm (SaaS) đầu tiên tại Việt Nam, giúp phát hiện nguy cơ tấn công mạng và đưa ra cảnh báo chỉ trong vòng 10 phút, tối ưu kiểm soát máy trạm 24/7. Trong đó, FPT.EagleEye MDR phân tích hàng ngàn hành vi được ghi nhận trên Endpoint bằng hệ thống phát hiện xâm nhập trên nền tảng điện toán đám mây. Những mối đe dọa tiềm tàng sẽ được đội ngũ chuyên gia bảo mật FPT EagleEye phân tích, tiến hành điều tra bằng công nghệ phân tích và xử lý tập trung có thể phát hiện được những loại mã độc chưa từng được biết đến trên thế giới. Quan trọng hơn, với các giải pháp và dịch vụ do FPT IS cung cấp cùng các đối tác, các doanh nghiệp/tổ chức có thể tiết kiệm tối ưu các chi phí và nguồn lực do việc giám sát an toàn bảo mật đã được ủy quyền qua đội ngũ nhân sự cùng các giải pháp hàng đầu của FPT IS.

Ông Thân Minh Ngọc, đại diện FPT chia sẻ: “Nhiều năm trở lại đây, FPT IS đã tập trung nghiên cứu, cũng như đồng hành với các đối tác công nghệ hàng đầu về bảo mật để cung cấp cho khách hàng những giải pháp và dịch vụ tốt nhất. FPT IS tự hào là đối tác về an toàn thông tin của hàng chục Ngân hàng, Cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp tác với SECUI để “hợp lực” mang tới những giải pháp an ninh mạng hàng đầu cho doanh nghiệp. Thỏa thuận hợp tác này là sự bổ sung quan trọng cho vấn đề bảo vệ tài sản số tại Việt Nam, tạo tiền đề cho sự phát triển của nhiều hơn nữa các sản phẩm an ninh mạng trong thời gian tới”.

Phạm Trang