Thơ Nguyễn ẩn hơn 1.000 video, tắt kiếm tiền trên YouTube

Sau ồn ào về clip xin vía học giỏi, Thơ Nguyễn tắt kiếm tiền trên YouTube và tắt hơn 1.000 video trên nền tảng này.

Mặc dù sự việc diễn ra trên TikTok nhưng nhận ra YouTube cũng bị ảnh hưởng rất nhiều nên kênh Thơ Nguyễn đã quyết định ẩn toàn bộ video trên YouTube, tắt chức năng kiếm tiền, người đại diện của kênh Thơ Nguyễn nói trong video đăng trên kênh này hôm 15/3. Người này cho biết đã gửi thư xin lỗi với nhóm phát triển YouTube và nhận toàn bộ trách nhiệm về sự việc.

Người đại diện kênh Thơ Nguyễn tuyên bố ẩn video và tắt chức năng kiếm tiền trên YouTube. (Ảnh: H.Đ)

Quyết định này diễn ra sau khi nhóm Thơ Nguyễn làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông Bình Dương hôm 15/3. Trong video, người đại diện kênh Thơ Nguyễn nói sẽ chấp nhận mọi quyết định của cơ quan chức năng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đến hiện tại, kênh Thơ Nguyễn đã ẩn hơn 1.000 video trên YouTube. Kênh này chỉ còn lại hai video, một giải thích về sự việc trên TikTok và video tạm biệt nói trên.

Thơ Nguyễn bị phản đối mạnh mẽ những ngày vừa qua xuất phát từ hai clip đăng trên TikTok vào các ngày 25/2 và 27/2. Trong clip ngày 27/2, Thơ Nguyễn thực hiện video dùng búp bê để “xin vía học giỏi” do “nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ”. Các clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn và nhận nhiều phản ứng lên án từ phía cộng đồng mạng. Clip này bị lên án vì có tính chất mê tín dị đoan, nhất là khi khán giả của Thơ Nguyễn chủ yếu là trẻ nhỏ.

Ngày 14/3, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT xác nhận đã gửi văn bản yêu cầu Công ty TNHH công nghệ TikTok Việt Nam khẩn trương có biện pháp xử lý video, chủ tài khoản kênh Thơ Nguyễn. “Sự việc này đã gây ra tâm lý tiêu cực tới sự phát triển và nhận thức của trẻ em, khiến nhiều phụ huynh và dư luận xã hội bức xúc”, Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

Liên quan vụ việc, ngày 15/3, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương đã làm việc với bà Nguyễn Thị Hồng Thơ (YouTuber Thơ Nguyễn, thường trú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tại buổi làm việc, YouTuber Thơ Nguyễn cho biết đã đăng hai video lên TikTok, video đầu tiên là nội dung video gây tranh cãi. Video thứ hai với nội dung "đây là búp bê thường, không phải là búp bê ma, muốn học giỏi thì phải siêng học chứ không cầu xin được".

Thơ Nguyễn giải thích, do chính sách của TikTok chỉ cho đăng video thời lượng tối đa 60 giây nên hai video nói trên được đăng tải ở hai thời điểm khác nhau, gây hiểu lầm cho cư dân mạng.

Sau vụ việc, cơ quan thuế rà soát kênh Thơ Nguyễn, cho biết kênh này đóng khoảng 2 tỷ tiền thuế trong 3 năm. Cụ thể Thơ Nguyễn đã nộp khoảng 1,4 tỉ đồng năm 2019, nộp hơn 300 triệu đồng năm 2020, nộp hơn 200 triệu đồng đầu năm 2021.

Hải Đăng