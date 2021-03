Yêu cầu TikTok siết chặt kiểm duyệt, bảo đảm nội dung phù hợp với trẻ em

Cùng với việc nhấn mạnh các TikToker như Thơ Nguyễn phải ý thức được nội dung gì không phù hợp với trẻ em, Cục An toàn thông tin và Cục Trẻ em cũng đề nghị TikTok siết chặt hơn khâu kiểm duyệt.

Sau vụ việc đăng clip phản cảm ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của trẻ em, từ sáng ngày 16/3 đến nay, kênh Thơ Nguyễn trên YouTube đã ẩn hơn 1.000 video, đồng thời tắt chức năng kiếm tiền từ các video.

Siết chặt kiểm duyệt nội dung trên kênh Thơ Nguyễn

Thông tin từ Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho hay, chiều ngày 17/3, cơ quan này và Cục Trẻ em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với Công ty TNHH công nghệ TikTok Việt Nam về việc xử lý nội dung phản cảm, độc hại với trẻ em trên kênh Thơ Nguyễn nói riêng và trên nền tảng TikTok nói chung.

Tại buổi làm việc, TikTok Việt Nam cho biết nền tảng mạng xã hội này đã chủ động xóa bỏ 2 video có nội dung phản cảm, mê tín dị đoan của TikToker Thơ Nguyễn ngay khi có dư luận phản ánh.

Cùng với đó, sau vụ việc lần này, tài khoản Thơ Nguyễn trên nền tảng TikTok sẽ được đưa vào nhóm những tài khoản có sự theo dõi, kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm nội dung phù hợp với trẻ em.

Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin cho hay, nhận định vụ việc kênh TikTok Thơ Nguyễn đăng tải video dùng búp bê “cầu vía học giỏi” trước tiên có trách nhiệm của nhà sáng tạo nội dung, Cục An toàn thông tin và Cục Trẻ em đã đề nghị TikTok Việt Nam làm việc thêm với chủ tài khoản Thơ Nguyễn về việc sau này khi đăng tải các nội dung, cần phải ý thức rõ được những nội dung gì không phù hợp với trẻ em Việt Nam.

“Kênh Thơ Nguyễn trên nền tảng TikTok có rất đông trẻ em theo dõi, do đó việc chủ kênh ý thức được các nội dung phải phù hợp về văn hóa, lịch sử, đạo đức, thuần phong mĩ tục Việt Nam cũng như phù hợp với đối tượng trẻ em là vô cùng quan trọng”, đại diện Cục An toàn thông tin nhấn mạnh.

TikToker phải khuyến nghị về sáng tạo các nội dung phù hợp trẻ em

Ghi nhận việc nền tảng TikTok thu hút được nhiều trẻ em tham gia, Cục An toàn thông tin và Cục Trẻ em cũng đã đề nghị, đối với danh sách tất cả những người sản xuất nội dung có ảnh hưởng lớn trên nền tảng nền tảng mạng xã hội này, TikTok Việt Nam phải đưa ra khuyến nghị chung lưu ý việc sản xuất những nội dung nào để phù hợp với trẻ em từ 13 – 16 tuổi.

“TikTok cần có nhắc nhở, cảnh báo tới tất cả các nhà sản xuất nội dung rút ra kinh nghiệm từ vụ việc của TikToker Thơ Nguyễn, từ đó sáng tạo những những nội dung phù hợp dành cho trẻ em”, đại diện Cục An toàn thông tin nêu quan điểm.

Yêu cầu TikTok siết chặt kiểm duyệt, bảo đảm nội dung phù hợp với trẻ em

Lần lượt vào các ngày ngày 25/2 và 27/2, chủ tài khoản Thơ Nguyễn đã đăng tải 2 clip có nội dung về búp bê lên mạng xã hội TikTok. Đáng chú ý, ở clip đăng ngày 27/2, Thơ Nguyễn cho biết đã thực hiện video dùng búp bê để “xin vía học giỏi” do “nhận được nhiều yêu cầu của các em nhỏ”. Các clip này sau đó tiếp tục được đăng tải trên kênh YouTube của Thơ Nguyễn và nhận nhiều phản ứng lên án từ phía cộng đồng mạng.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ TT&TT, sau sự việc kênh Youtube Thơ Nguyễn tung clip “xin vía búp bê để học giỏi”, Cục đã phối hợp với các bên liên quan, yêu cầu TikTok và YouTube chặn, gỡ các clip có dấu hiệu vi phạm.

Trong văn bản gửi TikTok Việt Nam vào ngày 12/3, cho rằng các clip có nội dung phản cảm trên kênh TikTok Thơ Nguyễn ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của trẻ em, Cục An toàn thông tin đã đề nghị nền tảng này khẩn trương có biện pháp xử lý video, chủ tài khoản kênh Thơ Nguyễn.

Cục An toàn thông tin còn yêu cầu TikTok Việt Nam tăng cường bộ lọc để kiểm soát chặt chẽ nội dung và thực hiện các giải pháp kỹ thuật để phát hiện kịp thời, chặn lọc, gỡ bỏ các nội dung nhảm nhí, độc hại gây ảnh hưởng xấu tới trẻ em trên nền tảng TikTok.

Trong hai ngày 15, 16/3, Sở TT&TT và Công an Bình Dương đã làm việc với bà N.T.H.T (YouTuber Thơ Nguyễn, thường trú tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) về việc đăng tải video “xin vía học giỏi” trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, YouTube.

Tại buổi làm việc sáng 15/3, YouTuber Thơ Nguyễn đã xin tạm dừng do có vấn đề về sức khỏe. Vào chiều ngày 16/3, Thanh tra Sở TT&TT Bình Dương đã ra quyết định xử phạt YouTuber Thơ Nguyễn 7,5 triệu đồng vì đã có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin, cổ súy mê tín dị đoan.

Từ sáng ngày 16/3 đến nay, kênh Thơ Nguyễn trên YouTube đã ẩn hơn 1.000 video, đồng thời tắt chức năng kiếm tiền từ các video. Trên kênh này hiện chỉ có đoạn clip giải thích vụ việc “xin vía học giỏi” và video xin lỗi các bên liên quan.

Vân Anh