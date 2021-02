YouTube phát hành phim làm từ video của người dùng

Những nhà làm phim gạo cội tổng hợp các video YouTube để tạo nên bộ phim tài liệu ghi lại cuộc sống một ngày trên trái đất.

YouTube sẽ phát hành bộ phim tài liệu Life In A Day 2020 (Cuộc sống trong một ngày 2020), tổng hợp từ hàng ngàn giờ phim từ 300 ngàn video gửi về.

Một phần poster phim Life In A Day 2020. (Ảnh chụp màn hình)

So với dự án tương tự cách đây 10 năm, số lượng video tham gia đã tăng gấp 4 lần. Hàng nghìn giờ quay từ 192 quốc gia khác nhau được gửi về, trong đó Việt Nam có hơn 3.000 video gửi tham gia. Các video ghi lại cuộc sống của người dùng để kể câu chuyện về một ngày trên Trái đất.

Bộ phim được chỉ đạo bởi đạo diễn từng đoạt giải Oscar Kevin MacDonald (phim The Mauritanian, One Day in September, The Last King of Scotland) và chỉ đạo sản xuất bởi Ridley Scott (phim The Martian, Gladiator) và Kai Hsiung (phim Lords of Chaos).

Phim được công chiếu quốc tế tại Liên hoan phim Sundance vào ngày 1/2/2020. Sau đó được phát tại các buổi chiếu vệ tinh trong khuôn khổ liên hoan phim Sundance trên khắp nước Mỹ.

Hải Đăng