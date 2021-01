Doanh thu ngành game dự kiến cán mốc 189 tỷ USD trong năm 2021

Với đà tăng trưởng như hiện tại, thị trường game hứa hẹn sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến tích cực trong năm nay.

Những ngày vừa qua, sự việc lùm xùm giữa Huawei và Tencent Games lại làm nóng nên bầu không khí làng game trong những ngày đầu năm, đồng thời, những dự báo mới nhất cho thị trường trong năm 2021 cũng đã được đưa ra.

Doanh thu toàn cầu có thể vượt 189 tỷ USD

Cụ thể, Newzoo dự đoán, số lượng game thủ toàn cầu sẽ đạt 2,8 tỷ vào năm 2021 và những người chơi này sẽ mang lại doanh thu 189,3 tỷ USD cho thị trường, tăng hơn 8% so với mức 174,9 tỷ USD vào năm 2020.

Thực tế trong nửa đầu năm 2020, ảnh hưởng của dịch bệnh khiến giai đoạn giãn cách xã hội kéo dài khiến ngành công nghiệp trò chơi phát triển cực kỳ nhanh chóng. Tuy nhiên, trong trạng thái bình thường mới, liệu ngành game có thể thực sự duy trì sự phát triển nhanh chóng như Newzoo đã dự đoán?

Về vấn đề này, Newzoo đã đưa ra một quan điểm tương ứng, "Đại dịch đã thúc đẩy sự tăng vọt của sự tham gia của người chơi toàn cầu. Sự gia tăng tham gia này cũng sẽ được phản ánh trong doanh thu của thị trường trò chơi."

Với phân khúc thị trường, nhờ ngưỡng thiết bị đầu cuối di động thấp và sự phổ biến của smartphone, trò chơi di động có thể tiếp tục phát huy thế mạnh vào năm 2021. Thống kê của Sensor Tower cho thấy, tính đến ngày 14/12/2020, doanh thu trò chơi di động toàn cầu đạt 75,4 tỷ USD, tăng 19,5% so với năm 2019.

Trong đó, Peace Elite và PUBG Mobile của Tencent đã thu hút gần 2,6 tỷ USD trên toàn cầu, tăng 64,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu toàn cầu của Glory of the King (Liên Quân Mobile) là gần 2,5 tỷ USD, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước. Có thể thấy rằng, trò chơi di động vẫn chiếm tỷ trọng lớn và cuộc chiến giành thị phần của các nhà phát hành ngày càng khốc liệt hơn.

Tuy nhiên, Newzoo cũng đánh giá cụ thể, mặc dù các tựa game mobile hưởng lợi từ việc giãn cách xã hội trên toàn cầu do đại dịch, nhưng “làm thế nào để giữ chân người chơi mới, ổn định sự trở lại của người chơi là một trong những thách thức chính mà các nhà phát triển và nhà phát hành phải đối mặt”.

Trò chơi trên đám mây vẫn rất đáng mong đợi

Nếu game console và game di động được ví như “cỗ xe chở nhiên liệu”, thì game đám mây và game VR chắc chắn là “năng lượng mới” của ngành game, và nó chính là động lực tiềm tàng thúc đẩy sự phát triển nhảy vọt của thị trường trong năm nay.

“Năm 2020 là một bước ngoặt quan trọng đối với trò chơi trên đám mây. Amazon, Google, Microsoft và Tencent đều đã tung ra các dịch vụ của riêng mình”. Newzoo cho biết, khi người tiêu dùng có nhiều thời gian rảnh hơn để đầu tư vào trò chơi, thì game đám mây cũng sẽ ngày càng phổ biến. Dựa trên điều này, Newzoo dự đoán, vào năm 2021, doanh thu hàng năm của thị trường trò chơi điện toán đám mây dự kiến ​​sẽ lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ USD.

Cũng phải kể đến rằng, hiệu suất của trò chơi đám mây được thị trường rất kỳ vọng vào năm 2020 không khả quan. Đơn cử như thị trường Trung Quốc làm ví dụ, theo thống kê của Gamma Data, quy mô thị trường thực tế của game đám mây tại nước này vào năm 2020 là 910 triệu NDT, mặc dù đã tăng đáng kể so với năm 2019 nhưng tốc độ tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng.

Nguyên nhân một phần do các công ty liên quan đã bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó do dịch bệnh toàn cầu, đồng thời, các sản phẩm và nền tảng game đám mây hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, việc thiếu người dùng mới đã khiến tốc độ tăng trưởng của thị trường này bị hạn chế.

Ngoài ra, sức mạnh tính toán hiện tại của nhiều thiết bị đầu cuối không đủ để hỗ trợ các game lớn, dẫn đến việc khó tiếp cận với số đông người dùng. Với việc triển khai thương mại hóa 5G hoàn toàn và sự gia tăng đầu tư liên tục của các công ty game, thị trường game đám mây vào năm 2021 được cho là sẽ có nhiều thay đổi tích cực.

Điệp Lưu