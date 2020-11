Mảng Console ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục trong lịch sử ngành game

Dựa trên kết quả của nửa đầu năm tài chính, ngành công nghiệp trò chơi toàn cầu tiếp tục tăng trưởng đột biến trong quý thứ 3.

Vào ngày 5/11, Nintendo đã công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm tài chính 2020 (từ tháng 4 đến tháng 9). Do dịch bệnh, người tiêu dùng ở nhiều quốc gia đã tăng thời gian để giải trí tại nhà. Nintendo ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 7,4 tỷ USD, tăng đáng kể 73,3% so với năm trước. Lợi nhuận hoạt động là 2,8 tỷ USD tăng đáng kể 209,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng đạt 2 tỷ USD, tăng 243,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, một gã khổng lồ chơi game khác là Sony cũng đã công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm, cho thấy thu nhập hoạt động của Sony từ tháng 4 đến tháng 9 là 20,46 tỷ USD giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động là 3,1 tỷ USD tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng là 4,47 tỷ USD và lợi nhuận ròng tăng 145% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ báo cáo, mảng kinh doanh điện ảnh của Sony đã bị sụt giảm doanh thu đáng kể do dịch bệnh, nhưng lợi nhuận hoạt động của bộ phận dịch vụ mạng và trò chơi, bộ phận chủ yếu là mảng kinh doanh PlayStation, đã tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một năm bội thu cho ngành công nghiệp game ở thị phần Console

Một năm bội thu cho ngành công nghiệp game

Máy chơi game Switch chắc chắn là thứ đóng góp số một vào sự tăng trưởng hiệu suất của Nintendo. Theo báo cáo tài chính, doanh số bán máy chơi game Switch trong nửa đầu năm đạt 12,53 triệu máy, và doanh số phần mềm trò chơi Switch vượt 100 triệu máy. Do doanh số bán phần mềm và phần cứng của máy chơi game Switch tiếp tục lạc quan, Nintendo đã nâng dự báo doanh số hàng năm của máy chơi game Switch lên 24 triệu chiếc từ con số ước tính trước đó là 19 triệu chiếc.

Ngoài ra, doanh thu dịch vụ trực tuyến của Nintendo Switch Online đạt 1,65 tỷ USD trong nửa đầu năm, tăng 139,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê, doanh số bán hàng cộng dồn toàn cầu của dòng máy chơi game Switch đã đạt 68,3 triệu chiếc. Là đối thủ chính của Nintendo, cả Sony và Microsoft sẽ phát hành một thế hệ máy chơi game mới trong tháng này.

Sony đã vượt qua thời kỳ trì trệ về doanh số PlayStation. PS4 chỉ xuất xưởng 1,5 triệu máy trong nửa đầu năm tài chính, tức gần bằng một nửa so với 2,8 triệu máy xuất xưởng cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sức chi tiêu mạnh mẽ của người dùng PS4 vẫn khiến Sony gặt hái được nhiều thành quả. Tính đến ngày 30/9/2020, dịch vụ thành viên PS PLUS đã đạt 45,9 triệu người dùng, tăng 9 triệu so với cùng kỳ năm trước; phần mềm trò chơi PS4 đã bán được 80,9 triệu bản trong quý, tăng 10,3 triệu so với cùng kỳ năm ngoái.

Dựa trên kết quả của nửa đầu năm tài chính, Sony cũng nâng kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận ròng cho cả năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021. Sony dự kiến ​​doanh thu hàng năm sẽ tăng 2,9% lên 82,3 tỷ USD so với kỳ vọng trước đó là 0,5%; và dự kiến ​​lợi nhuận ròng sẽ tăng 37% lên 7,75 tỷ USD, kỳ vọng trước đó là giảm 12%.

Trên thực tế, Microsoft và Sony không phải là những công ty game duy nhất sống tốt dưới thời đại dịch. Trong quý 3, doanh thu Activision Blizzard cũng đã tăng 52% lên 1,95 tỷ USD và lợi nhuận ròng tăng gần gấp ba lần lên 604 triệu USD. Công ty trò chơi Ba Lan CD Projekt Red (CDPR) trong nửa đầu năm nay lợi nhuận ròng tăng 243% so với cùng kỳ năm ngoái lên 147 triệu zloty Ba Lan (khoảng 38,8 triệu USD).

Ngay cả đối với Microsoft, hãng đã thua trong cuộc chiến phần cứng trò chơi thế hệ này, doanh thu tổng thể của mảng kinh doanh trò chơi Xbox trong quý tài chính đầu tiên của năm 2021 (từ tháng 7 đến tháng 9) vẫn tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, các nhà sản xuất game Nhật Bản như Bandai Namco, Capcom và Konami cũng có báo cáo tài chính hàng quý rất bắt mắt.

"Mùa kỳ diệu nhất"

Dưới nhiều tác động của làn sóng thứ hai của đại dịch, Black Friday 2020 và sự ra mắt của các Console mới, Giám đốc điều hành NVIDIA Hoàng Nhân Huân (Jensen Huang) đã gọi là "mùa kỳ diệu nhất" của ngành công nghiệp trò chơi đang đến.

Không những vậy, 2 thế hệ máy chơi game tiếp theo của Microsoft là Xbox Series X và Xbox Series S cùng với PS5 của Sony cũng sẽ đổ bộ trong tháng 11, sẽ khiến thị trường game dịp cuối năm ngày càng trở nên sôi động hơn nữa.

Chủ tịch Sony SIE Jim Ryan trước đây đã dự đoán rằng, doanh số bán PS5 trong năm tài chính đầu tiên (cho đến tháng 3 năm sau) sẽ vượt qua doanh số bán PS4. Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella cũng tràn đầy tin tưởng vào triển vọng thị trường Console mới.

Nhiều công ty phân tích đã công bố các dự đoán của họ trên thị trường. Rise at Seven, một công ty phân tích internet của Anh thực hiện khảo sát ở 161 thị trường khu vực cho thấy, người chơi ở 148 khu vực thích Sony PlayStation 5 hơn. Bên cạnh đó, Norio Imanaka, Viện Nghiên cứu Kinh tế Chứng khoán Rakuten đưa dự đoán rằng doanh số bán PS5 của Sony sẽ vượt 200 đến 300 triệu chiếc trong vòng 5 đến 6 năm và thậm chí có thể vượt quá 600 triệu chiếc.

Nhưng The Hoth tại Mỹ tin rằng, doanh số bán hàng kết hợp của Xbox Series X và Xbox Series S trước ngày đầu năm mới năm sau sẽ gấp đôi PS5 - nếu dự đoán này trở thành sự thật, doanh số Xbox Series X/ S sẽ khá khủng khiếp. Tính đến hiện tại, số lượng đặt trước PS5 trong 12 giờ đầu đã vượt quá 1 triệu đơn vị, gần bằng với doanh số PS4 trước đó trong 12 tuần đầu tiên. Ngoài cuộc chiến phần cứng, nhiều phần mềm trò chơi nổi tiếng cũng sẽ được mở bán trong hai tháng còn lại của năm nay. Chúng bao gồm Watch Dogs: Legion, Spider-Man: Miles Morales, và tựa game đang nhận được rất nhiều sự chú ý Cyberpunk 2077.

Mặc dù dịch bệnh đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển game mới của nhiều nhà phát triển, nhưng nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng lại ngày càng tăng cao. Dự đoán, với sự xuất hiện của mùa mua sắm cuối năm, nhu cầu của người tiêu dùng đối với máy chơi game, ngành công nghiệp phần mềm trò chơi sẽ mở ra một đợt tăng trưởng mới và “mùa kỳ diệu nhất” trong lịch sử trò chơi sắp đến.

Phong Vũ