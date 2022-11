Gần 1 triệu học sinh hưởng lợi từ chương trình “Em an toàn hơn cùng Google”

Được khởi động từ tháng 10/2021, chương trình “Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google” có sự đồng hành của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục thuộc Bộ GD&ĐT, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT; Trung tâm Sức khỏe gia đình và Phát triển cộng đồng (C.F.C Việt Nam) cùng các Sở GD&ĐT và các trường học tại nhiều tỉnh thành.

Chương trình cung cấp bộ giáo trình đa dạng và hoàn toàn miễn phí, cùng trò chơi Interland phiêu lưu về an toàn kỹ thuật số. Trong năm 2022, chương trình tiếp tục giới thiệu “Internet Phiêu Lưu Ký” phiên bản Việt hóa, giúp các bậc cha mẹ cùng trẻ học hỏi và phát triển trong môi trường mạng một cách tự tin và an toàn.

“Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google” có giáo trình được thiết kế đặc biệt nhằm hướng dẫn trẻ sử dụng Internet một cách an toàn, cẩn trọng và tránh các hành vi xấu có nguy cơ ảnh hưởng tới trẻ, cũng như dạy trẻ các nguyên tắc cơ bản về an toàn kỹ thuật số và quyền công dân số để các em có thể tự tin khám phá thế giới trực tuyến.

Chia sẻ tại buổi tổng kết 1 năm triển khai chương trình, Giám đốc VNCERT/CC Nguyễn Đức Tuân nhận định, đây là một dự án hữu ích, có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, góp phần triển khai Chương trình 830 của Thủ tướng Chính phủ. “Tôi hi vọng rằng chương trình sẽ tiếp tục được cập nhật, nhân rộng và triển khai tới nhiều đối tượng trong thời gian tới”, ông Nguyễn Đức Tuân nói.

Trẻ em trải nghiệm trò chơi Interland với hành trình phiêu lưu về an toàn kỹ thuật số. (Ảnh đơn vị chủ trì dự án cung cấp)

Theo đại diện Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, hiện nay, với nhiệm vụ chuyển đổi số ngành giáo dục, song song việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, một nhiệm vụ quan trọng là phát triển các kỹ năng an toàn trên mạng cho cả giáo viên và học sinh. Đặc biệt, sau thời gian học sinh học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng càng cấp thiết.

Thống kê của đơn vị tổ chức chương trình cho thấy, trong hơn 1 năm dự án giáo dục "Be Internet Awesome - Em an toàn hơn cùng Google" được triển khai tại Việt Nam, đã có 7.443 giáo viên tại 1.115 trường tiểu học ở 4 tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái cùng các làng trẻ SOS trên toàn quốc được tập huấn giảng dạy trẻ kỹ năng sử dụng Internet an toàn và hiệu quả. Từ đó, đã có gần 1 triệu học sinh trên cả nước được hưởng lợi từ chương trình.

Theo một khảo sát của Google và Qualtrics về ý kiến của cha mẹ về sự an toàn trên mạng trong đầu năm 2022, cha mẹ Việt đã cảm thấy tích cực và tự tin hơn khi cùng gia đình sử dụng công nghệ so với năm ngoái với 81% cha mẹ tin tưởng rằng con họ sẽ trao đổi với họ khi gặp vấn đề trên mạng.

Bên cạnh đó, mối quan tâm hàng đầu của phụ huynh là thói quen lành mạnh trên môi trường kỹ thuật số, quyền riêng tư - bảo mật và nội dung không phù hợp. Tuy nhiên, cứ 3 phụ huynh thì có 1 người cảm thấy con mình không hiểu rõ các vấn đề về sự an toàn trên mạng; độ tuổi trung bình của trẻ sở hữu điện thoại di động là 9, nhưng độ tuổi trung bình của trẻ được trò chuyện về sự an toàn trên mạng lại là 13, nghĩa là có 4 năm thiếu sự trao đổi về an toàn mạng với trẻ.

“Với sự phát triển của công nghệ, trẻ em sử dụng mạng Internet cho việc học và giải trí có thể sẽ phải đối mặt với nội dung bạo lực, bắt nạt trên mạng, tin giả hay nhiều nguy cơ đáng quan ngại khác. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được trang bị đầy đủ kiến thức và những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ đó”, bà Nguyễn Hoàng Anh, Giám đốc C.F.C Việt Nam chia sẻ.