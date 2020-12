be: Tài xế hiểu lầm chương trình thưởng

Đại diện be Group cho biết vụ việc tài xế tập trung tại trụ sở Hà Nội chiều nay là do hiểu lầm về các chương trình thưởng mới mà ứng dụng này vừa đưa ra.

Đại diện ứng dụng be cho biết các tài xế hiểu lầm về chương trình thưởng mới. (Ảnh: Duy Vũ)

Chiều 11/12, rất đông các tài xế beBike đã tụ tập tại trụ sở ở Hà Nội khi cho rằng công ty này đã âm thầm cắt tiền thưởng tuần mà không thông báo cho đối tác.

Nhiều tài xế có mặt tại đây đã tỏ ra bất bình khi chương trình thưởng tuần mới sẽ khiến thu nhập của họ giảm đi đáng kể so với chương trình thưởng trước đó. Đặc biệt là việc be "âm thầm" cắt thưởng khiến cho các đối tác tài xế cảm thấy không được tôn trọng.

Theo chia sẻ của nhiều tài xế, mức thưởng mới giảm 1/3 đã gây ảnh hưởng đến thu nhập, nhất là với những đối tác tài xế thân thiết.

Trong thông tin trả lời ICTnews về vụ việc chiều nay, đại diện ứng dụng be cho biết đây là một sự hiểu lầm của tài xế về các chương trình thưởng.

Cụ thể, đại diện be cho hay, công ty đang triển khai nhiều chương trình thưởng cho tài xế để phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp Giáng Sinh và năm mới. Theo đó, các tài xế sẽ được tham gia cùng lúc 3 chương trình thưởng khác nhau bao gồm: thưởng hoàn doanh thu của chương trình “Tài xế be Thân thiết”; thưởng tuần “Lái nhiều thưởng cao” và thưởng Tết của chương trình “cùng đón Tết về - lái Be nhận thưởng”.

“Tuy nhiên, nhiều tài xế hiểu lầm họ chỉ được áp dụng một chương trình thưởng tuần (thấp hơn so với tuần trước do áp dụng cùng lúc thêm 2 chương trình mới), nên đã tụ tập trước văn phòng tại Hà Nội để nêu ý kiến”, đại diện be nói.

Vị này cũng chia sẻ rằng các chương trình thưởng mới công bố đang giúp tài xế thân thiết tăng thu nhập trong năm mới. Từ quý 1/2021 sẽ tăng 2% mức thưởng so với hiện tại với các tài xế ở mức hạng Vàng, Pro và Pro+.

Đến cuối giờ chiều nay, sau khi tụ tập tại trụ sở be, các tài xế beBike đã cầm băng rôn, biểu ngữ yêu cầu ứng dụng này giữ nguyên chính sách thưởng, di chuyển khá ồn ào trên nhiều tuyến phố. Lực lượng chức năng trên một số tuyến đường đã phải can thiệp.

Duy Vũ