Giá xăng tăng mạnh, Uber làm gì để hỗ trợ tài xế?

Uber bắt đầu thu phụ phí trên mỗi chuyến đi và sẽ chuyển toàn bộ cho tài xế trong bối cảnh giá xăng tăng chóng mặt, gây áp lực không nhỏ đến thu nhập của họ.

Uber sẽ thu phụ phí đối với khách hàng tại Mỹ và Canada nhằm phản ứng trước giá xăng tăng. Theo đó, những hành khách sử dụng dịch vụ taxi công nghệ của Uber phải trả thêm 0,45 đến 0,55 USD mỗi chuyến, trong khi dịch vụ giao đồ ăn Uber Eats thu thêm 0,35 đến 0,45 USD. Đây đều là các mức phí tạm thời và kéo dài ít nhất 2 tháng.

Công ty cho biết toàn bộ phụ phí được chuyển cho tài xế, những người đang chịu áp lực lớn do giá xăng tăng chóng mặt. Mức phụ phí thay đổi tùy theo khoảng cách chuyến đi và giá xăng tại mỗi tiểu bang. Chúng không áp dụng tại New York vì tài xế ở đây đã được tăng lương 5,3% từ tháng 1. Do đó, giá xăng đã phản ánh vào lương của họ.

Động thái được Uber đưa ra khi giá xăng trên cả nước cao kỷ lục kể từ năm 2008 và giá năng lượng cũng tăng phi mã do cuộc chiến Nga – Ukraine. Liza Winship, Giám đốc Vận hành tài xế Uber tại Mỹ và Canada cho hay, tuy thu nhập của tài xế tăng đều, xu hướng giá xăng hiện nay ảnh hưởng lớn đến các tài xế. Để giúp họ giảm bớt gánh nặng, Uber phải thu phụ phí tạm thời.

Một số tài xế đã lên tiếng vì giá xăng lên cao, khiến thu nhập của họ còn thấp hơn mức lương tối thiểu. Dù vậy, theo Uber, trong 2 tháng qua, số lượng tài xế không giảm. Công ty khuyến khích tài xế sử dụng xe điện. Họ có thể kiếm thêm 4.000 USD mỗi năm nếu chuyển sang các phương tiện này. Chính sách phụ phí của Uber sẽ thay đổi trong vài tháng tới tùy thuộc vào giá xăng.

Du Lam (Theo CNBC)