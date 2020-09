Sản xuất ô tô trong nước sụt giảm

141.700 xe ô tô các loại đã được sản xuất tại Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020, sụt giảm so với con số 162.000 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Thị trường ô tô năm nay khó phục hồi do những ảnh hưởng từ dịch bệnh. Ảnh minh họa: VMS

Theo báo cáo của Bộ Công thương, chỉ số sản xuất xe có động cơ tháng 8 đã tăng 6,1% so với tháng 7. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất của ngành 8 tháng đầu năm vẫn giảm 14% so với cùng kỳ.

Báo cáo chi tiết cho thấy, sản lượng sản xuất tháng 8 ước đạt 25,9 nghìn chiếc, tăng 7,6% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 8 tháng năm 2020, sản xuất ô tô tại Việt Nam đạt 141.700 xe, giảm đáng kể so với con số 162.000 chiếc cùng kỳ năm ngoái.

Điều này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung vẫn sụt giảm kể từ đầu năm. Theo số liệu từ Hiệp hội sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, thị trường ô tô có dấu hiệu phục hồi và dần tăng trưởng trong vài tháng trở lại đây. Từ cuối tháng 6/2020, các chính sách giảm thuế, phí trước bạ đã tạo ra hiệu ứng tích cực cho thị trường. Sang tháng 7, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 24.065 xe, tăng 0,3% so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, cộng dồn 7 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của các doanh nghiệp thuộc VAMA là 131.000 xe, giảm 28% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, xe du lịch giảm tới 29%. Cộng với doanh số của Hyundai (do Thành Công không thuộc VAMA), doanh số bán ra đạt tổng cộng khoảng 166.700 xe các loại trong 7 tháng đầu năm.

Dù đã điều chỉnh sản xuất nhưng với mức tiêu thụ giảm đáng kể, thị trường Việt vẫn còn một lượng lớn xe tồn kho. Báo cáo của Bộ Công thương trước đó cũng cho thấy trong quý II, chỉ số tồn kho của ngành sản xuất xe có động cơ tăng 129,6% so với cùng kỳ năm 2019. Cũng trong 8 tháng qua, Việt Nam nhập khoảng 53.000 xe nguyên chiếc các loại. Trong đó chủ yếu là các dòng xe phổ thông từ Indonsesia và Thái Lan.

Trong khi đó, Triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2020 - sự kiện được xem là cú hích của thị trường ô tô đã chính thức bị hủy do dịch bệnh. Nhận định từ giới kinh doanh cho thấy thị trường vừa khởi sắc do chính sách giảm 50% phí trước bạ nhưng lại bước ngay vào tháng Ngâu, gây áp lực cho các doanh nghiệp. Tình hình kinh doanh các tháng cuối năm sẽ khởi sắc hơn nhưng thị trường sẽ khó có thể phục hồi khi nhu cầu sụt giảm và người dùng thắt chặt chi tiêu.

Áp lực tồn kho khiến nhiều hãng xe và đại lý liên tục phải tung ra các chương trình giảm giá để giải phóng hàng tồn, đặc biệt là các mẫu xe model cũ. Kể từ cuối tháng 8 và đầu tháng 9, giá xe tiếp tục giảm sốc ở thị trường Việt Nam, một phần do thị trường bước vào tháng Ngâu, vốn là thời gian thấp điểm nhất trong năm.

Hàng loạt mẫu xe giảm sâu, nhất là các mẫu xe gầm cao giảm tới hàng trăm triệu đồng như Toyota Fortuner, Nissan Terra, VinFast Lux SA2.0...

Khảo sát từ các đại lý cho thấy Toyota Fortuner đang áp dụng chương trình khuyến mại từ cả hãng và đại lý với tổng trị giá từ 50-150 triệu đồng tùy phiên bản; Mitsubishi Pajero Sport giảm từ 60-90 triệu đồng. Mẫu xe VinFast SA2.0 cũng được giảm 100 triệu đồng cho bản nâng cao và 150 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn.

Subaru Forester hiện được nhà phân phối giảm giá tới 129-189 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. Đáng chú ý là thương hiệu BMW do Thaco phân phối với chương trình giảm giá sâu chưa từng có cho hầu hết các mẫu xe thuộc dòng X-Series, trong đó X7 được giảm tới 810 triệu đồng.

Phúc Vinh