beGroup: 'Một chính sách không thể đáp ứng nguyện vọng của mọi tài xế'

Đại diện beGroup - đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe be, cho biết chính sách thưởng thường mang tính giai đoạn, không cố định và được điều chỉnh tùy theo thị trường. Trong khi đó, mức chiết khấu vẫn được giữ nguyên kể từ khi ra mắt ứng dụng.

Tài xế be tập trung đòi giảm chiết khấu. Ảnh: Duy Vũ

Như ICTnews đã đưa tin, trưa 17/8, nhiều tài xế beBike khu vực Hà Nội đã đến văn phòng của beGroup để đề nghị công ty giảm chiết khấu và điều chỉnh chính sách thưởng mới mà be vừa áp dụng.

Phản hồi với ICTNews, ông Nguyễn Việt Linh, đại diện truyền thông của beGroup cho biết đã nhận được thông tin vụ việc.

Về các vấn đề mà tài xế đưa ra, đại diện ứng dụng này cho biết: Tỉ lệ chiết khấu của be đã được công bố và giữ cố định từ khi ra mắt (ngày 17/12/2018) cho đến hiện tại. Chiết khấu này là mức tốt nhất mà be có thể thực hiện nhằm tạo ra một sự hợp tác bình đẳng, lâu dài cho tài xế và công ty.

Chiết khấu được hiểu là tỉ lệ phân chia kết quả kinh doanh. Đây là phần beGroup (đơn vị vận hành ứng dụng gọi xe be) được nhận, tương ứng với trách nhiệm phải thực hiện theo hợp đồng, bao gồm duy trì và phát triển ứng dụng be; đầu tư, duy trì hạ tầng công nghệ thông tin cần thiết để vận hành ứng dụng be; thực hiện quảng cáo, xúc tiến thương mại, khuyến mại; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cung cấp dịch vụ quản lý vận hành…

Còn về chính sách thưởng dành cho tài xế, đại diện be cho hay đây là khoản chi phí tự nguyện của doanh nghiệp, thường mang tính giai đoạn, không cố định và được điều chỉnh tùy theo thị trường. "Mọi sự thay đổi về chính sách thưởng đều được đội ngũ chuyên môn tính toán kỹ lưỡng dựa trên số liệu, thuật toán, phân tích khách quan nhằm góp phần duy trì thu nhập ổn định cho cộng đồng tài xế và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng", vị này thông tin.

Đại diện be chia sẻ: Trong bối cảnh dịch Covid-19 kéo dài, be triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ tài xế trong đó có cả các chương trình hỗ trợ về lãi suất, vốn vay hay việc đảm bảo doanh thu hoạt động khi vay vốn tại ngân hàng…. Dù vậy, đại diện này cũng cho rằng: “Việc chính sách không thể đáp ứng được hết nguyện vọng của mọi tài xế là điều khó tránh khỏi. beGroup khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của các tài xế để tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ be".

Theo số liệu công bố, be hiện nay có khoảng 65.000 tài xế trên toàn quốc. Lượng tài xế này bao gồm cả hai bánh và 4 bánh. Hiện, ứng dụng be được xem là đối thủ cạnh tranh của lớn nhất của Grab trong dịch vụ xe bốn bánh.

Cũng theo thông tin ICTnews mới cập nhật, sau khi di chuyển qua một số tuyến phố, chiều 17/8, các tài xế be tiếp tục quay lại trụ sở đòi làm việc với đại diện công ty. Như vậy sau Now, be là ứng dụng tiếp theo phải đối mặt với cuộc đình công của tài xế khi thay đổi chính sách chỉ trong vài ngày qua.

Duy Vũ