Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19

Từ ngày 12/5, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp thêm 6 dịch vụ công hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, 6 dịch vụ công này sẽ hỗ trợ cho 4 triệu đối tượng người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, rút ngắn thời gian thực hiện từ 6-10 ngày làm việc với từng đối tượng so với cách triển khai trực tiếp.

6 dịch vụ công được cung cấp là: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động; Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp; Kê khai gia hạn nộp thuế cá nhân; Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trong thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong số những dịch vụ này, theo đại diện Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) chia sẻ trên baochinhphu.vn, ngành thuế đã kịp thời tích hợp thủ tục nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất của doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, qua đó tạo thêm một kênh thuận lợi để người nộp thuế có thể dễ dàng thực hiện thủ tục gia hạn.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng thuế điện tử (eTax) tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân đăng nhập một lần thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Hiện nay, có 763.141 doanh nghiệp (chiếm 99,91%) và 83.701 hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính đến ngày 6/5/2020, cơ quan thuế trên cả nước đã tiếp nhận tổng cộng 85.190 giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, với tổng số tiền gia hạn trên 25.866 tỷ đồng.

Đồng thời, cũng sẽ có kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị để hỗ trợ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát việc thực hiện các gói hỗ trợ của nhà nước theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19 thế nào?

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ khó khăn đợt dịch Covid-19, chúng ta vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, dichvucong.gov.vn, sau đó bấm chọn phần "Hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19" (hoặc vào trực tiếp địa chỉ ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html).