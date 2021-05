Phó Cục trưởng Cục ATTT Nguyễn Khắc Lịch được biệt phái làm Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn

Quyết định này vừa được Bộ TT&TT công bố cuối tháng 4.

Hội nghị triển khai các quyết định công tác cán bộ diễn ra chiều 29/4.

Công bố 4 quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị diễn ra chiều 29/4, cùng với Quyết định 558 biệt phái Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Khắc Lịch về công tác tại Lạng Sơn không quá 2 năm, Bộ TT&TT cũng công bố và trao quyết định cho 2 cán bộ khác của Bộ là ông Phạm Quang Tú và ông Nguyễn Trọng Đường.

Ông Phạm Quang Tú, Phó Vụ trưởng phụ trách điều hành hoạt động Vụ Quản lý doanh nghiệp được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/5/2021.

Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Trọng Đường được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp. Ông Đường cũng được giao phụ trách điều hành vụ này.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho ông Phạm Quang Tú.

Khởi tạo vụ mới, muốn làm tốt ở Trung ương phải về địa phương

Ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của 3 cán bộ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cả 3 người đều là khởi nghiệp, bước sang giai đoạn mới, quan trọng.Cụ thể, ông Phạm Quang Tú đã dẫn dắt Vụ Quản lý doanh nghiệp đi qua giai đoạn rất khó khăn, sóng gió và đã thành công.

Thủ tướng vừa giao Bộ TT&TT chủ trì xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số, hoàn thành trong tháng 8/2021. Việt Nam muốn tăng trưởng nhanh để trở thành nước công nghiệp phát triển hùng cường, thịnh vượng, có thu nhập cao trong 25 năm tới thì mỗi năm GDP phải tăng trưởng 6,5 - 7% và 1/3 số trong đó là đóng góp của kinh tế số; nghĩa là, kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3 lần tăng trưởng của GDP hàng năm. Trách nhiệm này đặt lên vai Bộ, ngành TT&TT. Bộ TT&TT sẽ khởi tạo một vụ mới để đảm nhận nhiệm vụ phát triển kinh tế số.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Nguyễn Trọng Đường.

Tân Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Nguyễn Trọng Đường là người có nhiều năng lượng, đã trải qua nhiều vị trí quản lý, không nề hà việc khó, vì vậy lãnh đạo Bộ đã giao nhiệm vụ khởi tạo vụ mới. So với các vị trí quản lý đã trải qua thì đây là lần đầu tiên khởi nghiệp. Người khởi nghiệp là người phải làm nhiều thứ và đức hi sinh phải lớn. Bộ trưởng yêu cầu ông Đường tư duy phải trẻ vì lĩnh vực kinh tế số rất mới; làm nhiều việc; chấp nhận hi sinh và xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế số và xã hội số thật xuất sắc, hoàn thành xây dựng chiến lược trong quý II để sang quý III triển khai thực hiện.

Với Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin Nguyễn Khắc Lịch, Bộ trưởng đánh giá đây là con người nhiệt huyết, máu lửa, phấn khích với cái mới và có nhiều ý tưởng.

Ông Nguyễn Khắc Lịch là cán bộ thứ ba được Bộ TT&TT biệt phái về công tác tại địa phương.

Hiện nay các địa phương, các bộ, ngành đến xin cán bộ của Bộ về làm giám đốc Sở TT&TT, Cục trưởng Cục CNTT. Điều đó cho thấy vinh dự của ngành là rất lớn; các cán bộ của Bộ biệt phái đi các tỉnh là mang theo uy tín của Bộ, làm chuyển đổi số ở tỉnh để nhân rộng ra 63 tỉnh, thành cả nước, làm những việc của tỉnh nhưng phải trong định hướng chiến lược của Bộ; cán bộ muốn phát triển phải đi qua tỉnh; khi cán bộ được biệt phái đi các tỉnh thì đều có cả Bộ đứng phía sau, coi như việc của mình. Bộ trưởng cũng chỉ đạo có quy định về việc lãnh đạo phải đi tỉnh, trải qua các vị trí.

Những cán bộ mới nhận quyết định đều truyền đi thông điệp về quan điểm cán bộ của Bộ TT&TT: là an toàn, là dẫn dắt quốc gia, là cấp trưởng thì không nề hà việc gì, không tính toán cho bản thân, muốn làm ở Trung ương tốt thì phải về địa phương.

Người lãnh đạo bắt buộc phải có năng lực nhìn xa, trông rộng đường hướng và tiến về phía trước để thực hiện mơ ước hay tầm nhìn của mình cũng như của tổ chức. Sáng tạo là để đất nước phát triển, để cho mình phát triển nhưng đồng thời sẽ cho mình thêm cơ hội, thêm vị trí. Cho nên, việc quan trọng của người đứng đầu là sáng tạo chính mình, sáng tạo ra chính tổ chức của mình.





Ông Nguyễn Khắc Lịch sinh năm 1971, là chuyên gia đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, an toàn thông tin. Ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan như: 10 năm làm việc tại Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, 10 năm làm tại tập đoàn VNPT, hơn 5 năm làm tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) và Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT. Tháng 9/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã quyết định biệt phái ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) về công tác tại UBND tỉnh Hậu Giang để giữ chức Giám đốc Sở TT&TT Hậu Giang. Ngày 9/4/2021, Bộ TT&TT đã quyết định biệt phái ông Phạm Quang Hiếu , Phó Giám đốc NEAC về công tác tại UBND tỉnh Thái Nguyên để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT Thái Nguyên.

