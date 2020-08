Covid-19 bùng phát trở lại, nhà mạng hỗ trợ chống dịch như thế nào?

Những doanh nghiệp viễn thông lớn như VNPT, Viettel và MobiFone đều đã triển khai phương án hỗ trợ chính quyền và người dân để chung tay chống dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Viettel đã hoàn thành nâng cấp năng lực hệ thống kê khai y tế điện tử (Vietnam Health Declaration) lên 30% nhằm phục vụ người dân và hỗ trợ Chính phủ.

Viettel cho biết, tính đến ngày 3/8/2020, Viettel đã hoàn thành nâng cấp năng lực hệ thống kê khai y tế điện tử (Vietnam Health Declaration) lên 30% nhằm phục vụ người dân và hỗ trợ Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 tốt hơn trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Theo số liệu của Viettel, trong một tuần trở lại đây, lưu lượng của ứng dụng này có xu hướng tăng theo “đồ thị thẳng đứng”, chạm mốc 1,1 triệu lượt kê khai, gấp gần 28 lần so với tuần trước. Riêng ngày 30/7, số lượng hồ sơ kê khai lên tới 392.000 lượt, cao hơn 12 lần so với ngày đầu tiên xuất hiện ca nhiễm mới. Sự chủ động tính toán, tăng tài nguyên ngay từ khi đợt dịch mới có dấu hiệu xuất hiện lại đã giúp hệ thống hoạt động thông suốt, liên tục và an toàn.

Viettel đã nâng cấp hệ thống với khả năng lưu trữ bản ghi hồ sơ kê khai đã tăng từ 22 triệu lên hơn 28 triệu bản ghi. Ứng dụng cũng đáp ứng cho hơn 10.000 người dùng truy cập đồng thời, thay vì 8.000 người như trước đây.

Song song với đó, Viettel đã chuẩn bị thêm 3 hệ thống dự phòng khác, có chức năng tương đương hệ thống đang dùng, sẵn sàng hỗ trợ, nâng cao năng lực hệ thống gấp thêm 4 lần. Một hệ thống lưu trữ không giới hạn khác cũng đã được Viettel bố trí phục vụ việc chuyển những dữ liệu khai báo cũ sang. Việc này nhằm tránh đầy bộ nhớ ứng dụng và hỗ trợ Bộ Y tế trong quá trình xác minh thông tin y tế đã được kê khai của người dân ở bất cứ thời điểm nào.

Đại diện Tổng Công ty Mạng lưới Viettel cho biết: “Bên cạnh việc bổ sung tài nguyên hệ thống khai báo y tế, hiện nay, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng các giải pháp, phương án kỹ thuật khác để đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông - CNTT cho khách hàng, người dân cũng như tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, bộ, ban, ngành trong cuộc chiến mới với dịch Covid-19”.

Chia sẻ với ICTnews, đại diện VNPT cho biết, để hỗ trợ người dân và các cơ quan chống dịch Covid-19, mạng VinaPhone đã trợ gói cước data với lưu lượng lên đến 30GB (1GB/ngày trong 30 ngày) cho lực lượng phòng chống dịch như công an, dân phòng, cán bộ UBND các cấp; bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế tại 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện C (Bộ Y tế), Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng; toàn bộ người dân, du khách tại các khu cách ly tập trung cho người Việt Nam và người nước ngoài tại Đà Nẵng. Hiện VNPT đang gấp rút thực hiện các thủ tục cũng như cập nhật danh sách khách hàng thuộc các đối tượng được hỗ trợ cước và nhắn tin thông báo đến từng thuê bao.

Trao đổi với ICTnews, ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng giám đốc MobiFone cho biết, cùng với các nhà mạng, MobiFone cũng sẽ hỗ trợ người dân và bác sỹ và các lực lượng chức năng để chung tay đẩy lùi dịch Covid - 19. "Chúng tôi đang xem xét về các hình thức hỗ trợ để tạo điều kiện giúp người dân và chính quyền đẩy lùi dịch Covid-19. Chúng tôi sẽ sớm công bố phương án hỗ trợ cụ thể cho người dân, lực lượng chức năng để chung tay chống dịch Covid", ông Bùi Sơn Nam nói.

Thái Khang

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

