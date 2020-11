Intel ​​sẽ dẫn đầu doanh số bán dẫn toàn cầu trong năm 2020

Theo dự báo của công ty nghiên cứu thị trường IC Insights công bố vào ngày 24/11 cho biết, doanh số bán hàng của 15 công ty hàng đầu về bán dẫn sẽ đạt 355,4 tỷ USD trong năm 2020.

Dự báo của IC Insghts cho rằng, doanh số của 15 công ty bán dẫn hàng đầu trên toàn thế giới trong năm 2020 dự kiến ​​sẽ tăng 13% so với năm 2019 và ước đạt 355,4 tỷ USD, trong đó doanh số bán hàng của Intel sẽ tăng 4% và tiếp tục duy trì vị trí số 1 của mình với doanh thu 73,9 tỷ USD trong năm 2020.

Top 15 công ty bán dẫn năm 2020

Vị trí thứ hai thuộc về Samsung Electronics của Hàn Quốc với doanh số bán hàng tăng 9% so với năm 2019 và dự kiến ​​đạt 60,5 tỷ USD.

TSMC của Đài Loan, công ty đúc lớn nhất thế giới, dự kiến ​​đứng thứ ba với 45,4 tỷ USD, tăng 31% so với năm trước. IC Insights cho biết, doanh số bán bộ xử lý ứng dụng (AP) của TSMC cho Apple và HiSilicon đã tăng vọt.

SK Hynix dự kiến ​​sẽ đứng thứ 4 với 26,5 tỷ USD, tăng 14% so với năm trước. Theo sau đó là Micron (21,7 tỷ USD), Qualcomm (19,3 tỷ USD) và Broadcom (17,1 tỷ USD).

Công ty thiết kế bán dẫn MediaTek của Đài Loan có mức tăng trưởng doanh số đáng chú ý. IC Insights dự báo rằng, công ty sẽ đạt doanh thu 10,8 tỷ USD, tăng 35% so với năm ngoái, đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng doanh số, tăng 5 bậc so với năm 2019. Nvidia, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn đồ họa, dự kiến ​​sẽ đứng thứ 8 với doanh số tăng 50% so với năm ngoái lên 15,9 tỷ USD. AMD cũng dự kiến ​​sẽ đứng trong danh sách 15 công ty hàng đầu với doanh số 9,5 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phan Văn Hòa (theo businesskorea)