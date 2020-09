Xem AI mô phỏng hoàn hảo 'nhan sắc thật' cho nàng Mona Lisa

Chuyên gia công nghệ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mô phỏng hoàn hảo khuôn mặt thật nàng Mona Lisa trong bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của danh hoạ Leonardo da Vinci.

Denis Shiryaev được biết đến là chuyên gia công nghệ AI và YouTuber nổi tiếng, mới đây đã giới thiệu đoạn video ghi lại quá trình mô phỏng nên khuôn mặt thật nàng Mona Lisa.

Mona Lisa. Ảnh: Wikipedia

Ngoài Mona Lisa, Denis Shiryaev cũng sử dụng công nghệ để mô phỏng các khuôn mặt trong nhiều bức họa nổi tiếng khác như bức chân dung tự họa của Frida Kahlo, The Birth of Venus của Sandro Botticelli, Girl with a Pearl Earring của Johannes Vermeer, Lady with an Ermine của Leonardo da Vinci, American Gothic của Gran Wood, The Night Watch của Rembrandt.

Gần đây, Denis Shiryaev cũng đã dùng nhiều thuật toán và AI để nâng cấp đoạn video "Roundhay Garden Scene", thước phim đầu tiên trên thế giới còn lưu trữ đến ngày nay, lên chất lượng 4K (khoảng 250 khung hình/giây) từ phim đen trắng chất lượng chỉ 20 khung hình.

Hải Phong(Theo Denis Shiryaev/YouTube)