'Huyền thoại bảo mật' thế giới Mikko Hypponen sẽ đăng đàn tại Ngày ATTT Việt Nam 2021

Là một diễn giả trong phiên chuyên đề đầu tiên của sự kiện Ngày An toàn thông tin (ATTT) Việt Nam 2021, chuyên gia bảo mật Mikko Hypponen, Giám đốc giải pháp của hãng F-Secure, sẽ chia sẻ về phòng chống tấn công mạng toàn cầu.

Thông tin về chương trình hội thảo – triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 vừa được Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA cho biết.

Trong lần thứ 14 được tổ chức, sự kiện lớn trong lĩnh vực an toàn thông tin (ATTT) mạng này tiếp tục được Bộ TT&TT bảo trợ. Có chủ đề “ATTT trong chuyển đổi số - thách thức và giải pháp”, hội thảo quốc tế Ngày ATTT Việt Nam năm nay được tổ chức trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hà Nội vào ngày 25/11.

Dự kiến có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT, hội thảo quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 sẽ tập trung vào phân tích thực trạng, nhu cầu ứng dụng và phát triển công nghệ, giải pháp an toàn thông tin phục vụ cho chuyển đổi số và an toàn thông tin cho giai đoạn thích ứng với dịch Covid-19 tại Việt Nam.

Hội thảo và triển lãm quốc tế Ngày ATTT Việt Nam là sự kiện được VNISA phối hợp cùng Cục ATTT, Bộ TT&TT tổ chức hàng năm.

Mặc dù lần đầu được tổ chức trực tuyến song Ban tổ chức dự kiến hội thảo có sự góp mặt của khoảng 1.000 khách tham dự phòng hội thảo online và 2.000 người theo dõi trực tiếp qua nền tảng mạng xã hội (trang facebook.com/vnisahn), vởi cả kênh tiếng Anh và tiếng Việt.

Cũng như những năm trước, đại biểu dự hội thảo ngoài lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, còn có đại diện các đơn vị chuyên trách An toàn thông tin, CNTT của các bộ, ngành; các Sở TT&TT cùng các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, hội, hiệp hội, trường đại học, các ngân hàng, tổ chức tài chính, các doanh nghiệp an toàn, an ninh mạng.

Trong nội dung phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA sẽ đề cập đến những thách thức trong bảo đảm an toàn thông tin cho chuyển đổi số, đồng thời khẳng định trách nhiệm, nhiệm vụ của các doanh nghiệp ATTT, của Hiệp hội trong việc góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tạo dựng niềm tin số cho xã hội tại Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, diễn ra trong cả ngày với 3 chuyên đề và 1 tọa đàm, hội thảo có sự tham gia của gần 30 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước; các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ATTT cả trong và ngoài nước.

Chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới Mikko Hypponen sẽ góp mặt tại phiên chuyên đề 1 của hội thảo quốc tế Ngày ATTT Việt Nam 2021. (Ảnh: Mạnh Hưng)

Trong đó, chuyên đề đầu tiên về “Bảo đảm ATTT cho chuyển đổi số” sẽ có các tham luận đề cập tới một số vấn đề và giải pháp ATTT mạng cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Đáng chú ý, tại phiên chuyên đề này, ông Mikko Hypponen, chuyên gia ATTT người Phần Lan, người được mệnh danh là "huyền thoại bảo mật" thế giới sẽ có tham luận về vấn đề phòng chống tấn công mạng toàn cầu.

Chuyên gia bảo mật hàng đầu thế giới Mikko Hypponen, sinh năm 1969, là Giám đốc nghiên cứu của F-Secure Corporation. Ông đã làm việc cho công ty này từ năm 1991 và năm 2020 đã được bình chọn là Lãnh đạo An ninh mạng của năm. Ông được tạp chí PC World bình chọn là 1 trong 50 người quan trọng nhất trên mạng và được đưa vào danh sách FP Global 100 Thinkers (100 tư tưởng gia của thế giới – PV). Ông cũng là thành viên hội đồng quản trị của Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu và thành viên Ban cố vấn của T2.

Hồi tháng 1/2018, chuyên gia Mikko Hypponen từng sang Việt Nam tham dự hội thảo “ATTT 4.0 - Thực trạng và sáng kiến” do Cục ATTT, Bộ TT&TT tổ chức và đã chia sẻ về xu hướng, nguy cơ, thách thức về ATTT nói chung trong đó nhấn mạnh đến các thiết bị IoT.

Trong chuyên đề 2 về “Bảo đảm ATTT cho các nền tảng công nghệ trong giai đoạn thích ứng với dịch Covid - 19 tại Việt Nam” của hội thảo Ngày ATTT năm nay, các tham luận xoay quanh những vấn đề về hợp tác và chia sẻ thông tin về tấn công mạng khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bảo đảm ATTT cho điện toán đám mây, chống lại tấn công mạng vào chuỗi cung ứng toàn cầu; ATTT là động lực thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế hậu Covid-19… cùng những bài học kinh nghiệm do chuyên gia của các công ty đa quốc gia như Kaspersky, Fortinet, IBM, Huawei trình bày.

Cũng trong sáng 25/11, dưới sự chủ trì của Cục ATTT, Bộ TT&TT, các chuyên gia đến từ Viettel, FIS, CMC, McAfee sẽ cùng thảo luận về “Bảo đảm ATTT cho các nền tảng công nghệ phòng chống và thích ứng với dịch Covid-19: Những vấn đề thực tiễn”.

Chủ đề “Bảo đảm ATTT cho dữ liệu và giao dịch trực tuyến” là nội dung sẽ được các chuyên gia của các công ty công nghệ trong nước và quốc tế như FIS, VNPT-IT, Checkpoint, Samsung, Techdata, IBgroup VN, MK, Mi2… trao đổi trong phiên hội thảo chuyên đề vào buổi chiều. Phiên này do lãnh đạo Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng), Cục A05 (Bộ Công an) và VNISA đồng chủ trì.

Vân Anh