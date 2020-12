Sinh viên Việt Nam đoạt ngôi Á quân cuộc thi ATTT Cyber SEA Game 2020

Đại diện cho Việt Nam tham gia cuộc thi an toàn thông tin Cyber SEA Game 2020, đội HCMUS.Twice của Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM vừa xuất sắc giành ngôi vị Á quân.

Cyber SEA Game là cuộc thi về kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin dành cho các đối tượng trẻ (dưới 30 tuổi) khu vực ASEAN, với sự hợp tác tài trợ của Nhật Bản.

Cuộc thi được Trung tâm nâng cao năng lực an toàn thông tin ASEAN - Nhật Bản tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho các sinh viên, kỹ sư trẻ hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin của các nước trong khu vực ASEAN được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Đội HCMUS.Twice tham gia trực tuyến cuộc thi an toàn thông tin Cyber SEA Game 2020.

Đội HCMUS.Twice gồm 4 sinh viên khoa CNTT, trường Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM là Vương Hy, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thụ Hồng Ân và Nguyễn Hy Hoài Lâm. Đây là đội tuyển sinh viên vừa liên tiếp dẫn đầu ở cả vòng Sơ khảo và Chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020” do Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) phối hợp với Cục CNTT – Bộ GD&ĐT và Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT tổ chức.

Sau khi chiến thắng ở vòng Chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020”, đội HCMUS.Twice đã được Bộ TT&TT chọn đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi an toàn thông tin Cyber SEA Game 2020.

Cùng với 2 đội giải Nhì cuộc thi "Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020", đội HCMUS.Twice - đội giải Nhất cuộc thi này đã được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Trong ảnh: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao Bằng khen cho đại diện 3 đội)

Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin – Bộ TT&TT cho biết, thành tích giải Nhì chung cuộc của đội HCMUS.Twice với tổng điểm đạt được 2.950 điểm, chỉ cách 100 điểm với đội giải Nhất đến từ Singapore tại cuộc thi Cyber SEA Game 2020 có thể xem là một trong những kết quả xuất sắc của các đội tuyển đại diện Việt Nam đua tài ở “đấu trường” khu vực.

Ông Hưng cũng chia sẻ, với vai trò là đơn vị đầu mối của Việt Nam tại Cyber SEA Game 2020, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia tự hào với thành tích các thành viên đội HCMUS.Twice của trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM đã đạt được trong cuộc thi này.

“Giải thưởng quan trọng nhất không nằm ở danh hiệu hay chiếc cúp mà ở sự cố gắng, nỗ lực của cả đội đã dốc sức mình trong suốt thời gian học tập, trau dồi và tăng cường luyện tập để về đích. Với trải nghiệm và tinh thần học hỏi này, chắc chắn các bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa, là niềm hy vọng cho ngành an toàn, an ninh mạng Việt Nam.

Về phía Trung tâm NCSC, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ, khuyến khích và phối hợp với các tài năng trẻ để tăng cường nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực này, góp phần đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn, an ninh mạng trong tương lai gần”, ông Hưng nói.

Ông Trần Anh Duy, giảng viên Khoa CNTT trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM - Trưởng đoàn Việt Nam.

Theo ông Trần Anh Duy, giảng viên Khoa CNTT trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM - Trưởng đoàn, đạt được thành tích này, phần lớn là do sự nỗ lực, đam mê học hỏi và luyện tập của các bạn sinh viên. Cuộc thi kiểm tra nhiều kỹ năng liên quan đến an toàn thông tin, đòi hỏi mỗi bạn sinh viên phải có những kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực và phối hợp làm việc nhóm chặt chẽ, nhuần nhuyễn với nhau.

Trước đó, trong chia sẻ với báo chí bên lề vòng Chung khảo cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2020”, ông Duy cho biết, ngay từ đầu năm 2020, trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM đã tổ chức các vòng thi sinh viên với an toàn thông tin cấp trường, thêm mới một số bộ môn thuộc các lĩnh vực liên quan đến an toàn thông tin…. Qua đó, giúp sinh viên trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, tự tin tham gia các cuộc thi.

Kết quả đội HCMUS.Twice vừa đạt được đã tiếp tục nối dài bảng thành tích của các đội Việt Nam ở cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin Cyber SEA Game.

Trong những năm trước, các đội tuyển của Việt Nam đã giành giải Nhất năm 2015; giải Ba các năm 2017, 2018; giải Nhì năm 2019. Đội tuyển giành được giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game 2019 là đội Just ∫du It! gồm 4 sinh viên: Đào Tuấn Linh, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hoàng Thạch và Phạm Nguyễn Ngọc Biên của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vân Anh