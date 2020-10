2 tiêu chí hàng đầu của hạ tầng công nghệ khi xây dựng và phát triển ứng dụng

Thói quen “dựa dẫm” vào các ứng dụng trực tuyến đang dần trở thành xu thế chủ đạo theo sau bởi sự gia tăng dân số công nghệ.

Điều này dẫn đến sự phát triển bùng nổ các công ty công nghệ, cùng với đó là các nhu cầu về hạ tầng ổn định, an toàn, bảo mật.

Đảm bảo sẵn sàng và bảo mật là yếu tố sống còn khi xây dựng và phát triển ứng dụng

Trong cuộc đua công nghệ khốc liệt kỷ nguyên 4.0, tối ưu trải nghiệm người dùng luôn là ưu tiên số 1. Đảm bảo ứng dụng vẫn chạy mượt mà dưới sức ép từ lượng traffic khổng lồ trong các khung giờ cao điểm người đọc, người xem, mua sắm… do đó là nhiệm vụ hàng đầu. Bởi chỉ 1 vài phút downtime (ngừng hoạt động) có thể thiệt hại tới hàng nghìn, hàng trăm nghìn thậm chí hàng triệu user.

Bảo mật ứng dụng trong khi đó cũng rất quan trọng, vì ngày nay, các ứng dụng thường khả dụng trên nhiều mạng khác nhau và được kết nối với đám mây. Điều này càng làm gia tăng các lỗ hổng bảo mật và các cuộc tấn công. Bởi ứng dụng luôn là miếng mồi béo bở để tin tặc đánh cắp thông tin giá trị. Vấn đề này cũng nghiêm trọng không kém khi so với downtime. Một khi dữ liệu người dùng, dữ liệu nhạy cảm của doanh nghiệp bị phơi bày ra ngoài kia, thiệt hại về tiền bạc, uy tín và thương hiệu sẽ không thể đo đếm được.

Bảo mật ứng dụng trong đám mây do đó là một thách thức buộc doanh nghiệp phải vượt qua trên chặng đường phát triển lâu dài. Vì môi trường đám mây cung cấp tài nguyên được chia sẻ, do đó phải được "xử lý" đặc biệt để đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào dữ liệu mà họ được phép xem trong các ứng dụng dựa trên đám mây. Dữ liệu nhạy cảm cũng dễ bị tấn công hơn trong các ứng dụng đám mây vì dữ liệu đó được truyền qua Internet từ người dùng đến ứng dụng và ngược lại.

Bảo vệ an toàn ứng dụng và đảm bảo tính sẵn sàng cao với đường truyền bảo mật VPN site to site

Sử dụng các mạng nội bộ kết nối với nhau qua các đường truyền "vô hình" trên mạng Internet là giải pháp hoàn hảo cho vấn đề hoạt động ổn định và an toàn của ứng dụng. BizFly VPN site to site kết nối 2 mạng nội bộ (mạng LAN - Local Area Network) với nhau trên một đường truyền an toàn, bảo mật giúp giải quyết khá nhiều các bài toán thực tế mà doanh nghiệp gặp phải trong xây dựng và phát triển ứng dụng.

Chúng ta có thể xem xét một tình huống cụ thể như sau:

Do đặc thù của ứng dụng, bên cạnh việc sử dụng dịch vụ đám mây, một số doanh nghiệp phát triển ứng dụng thường lựa chọn xây dựng thêm Private Cloud, và sau đó triển khai thêm Web Server trên Private Cloud đó để chạy App. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động sẵn sàng và an toàn, các Web App buộc phải giao tiếp qua đường mạng LAN bởi việc sử dụng mạng WAN đòi hỏi nhiều thay đổi về cấu hình, và làm giảm tính bảo mật.

Kết hợp chạy các Web App trên BizFly Cloud Server, sau đó sử dụng VPN site-to-site để kết nối tới đầu BizFly Cloud chạy LAN to LAN là cách giải quyết hoàn hảo cho bài toán mô hình đám mây Multi Cloud – mô hình sử dụng nhiều Cloud cùng lúc. Các đám mây vẫn có thể giao tiếp với nhau trên 1 mạng LAN qua 1 đường truyền bảo mật, đảm bảo tính sẵn sàng cho hệ thống.

Hiện nay việc chạy các ứng dụng trên các máy chủ ảo Cloud rất phổ biến. Cũng giống như việc đặt máy chủ vật lý tại nhiều Datacenter khác nhau, các doanh nghiệp có thể chạy dịch vụ trên các Cloud Server của nhiều Cloud Provider khác nhau hoặc trên Private Cloud của riêng họ. Và từ mô hình Hybrid và Multi Cloud này, cũng sẽ nảy sinh nhu cầu cần kết nối mạng nội bộ Cloud (VPC) với nhau để trao đổi dữ liệu trong trạng thái an toàn, bảo mật và thông suốt. VPN site to site được áp dụng để giải quyết bài toán này.

Và với BizFly VPN site to site, người dùng có thể dễ dàng kết nối mạng nội bộ của Cloud Server trên BizFly Cloud với các Cloud Provider khác. Ngoài ra, giải pháp còn hỗ trợ việc kết nối từ BizFly Cloud đến Datacenter của khách hàng hay kết nối đến BizFly Cloud từ mạng văn phòng.

Anh Thư