Lực bán Bitcoin từ các quỹ đầu tư tăng mạnh

Lệnh bán Bitcoin và tiền mã hoá khác từ các quỹ đầu tư tăng lên trong bối cảnh tài sản số đang phụ thuộc hơn vào thị trường chứng khoán.

Các quỹ đầu tư tài sản số đang có đợt bán mạnh trong bối cảnh thị trường tiền mã hoá đang nhạy cảm hơn với đà tăng giảm lãi suất tại Mỹ, và các nhà đầu tư ngày càng chịu ảnh hưởng bởi chính sách của Cục Dữ trữ liên bang (FED).

Trang Coindesk dẫn báo cáo của CoinShares cho hay, trong vòng một tuần tính tới hôm 15/4, các quỹ đầu tư đã đặt lệnh bán tổng giá trị 97 triệu USD ra thị trường. Đây là tuần thứ hai liên tiếp chứng kiến đà bán mạnh của các quỹ lớn.

88% trong đợt thoát vốn này đến từ các quỹ ở châu Âu, trong khi hồi tuần trước các quỹ đầu tư Mỹ bán phần lớn trong tổng giá trị 134 triệu USD - lớn nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tần suất bán ra thay vì gom vào của các quỹ đầu tư diễn ra thường xuyên hơn kể từ cuối năm 2021 đến nay. (Nguồn: CoinShares, Bloomberg)

Báo cáo của Coinshares đánh giá kể từ năm 2022, đồng Bitcoin ngày càng “nhạy cảm” hơn với tỷ lệ lãi suất tại Mỹ, tương tự với một số loại tài sản lưu trữ khác.

Khi chính phủ điều chỉnh lãi suất để kềm chế lạm phát, các đồng tiền số được cho là tài sản rủi ro nên chịu ảnh hưởng nhất định, do đó nhà đầu tư thường có xu hướng bán ra để quay về các tài sản khác ổn định hơn. Hôm 12/4, FED lên tiếng về khả năng điều chỉnh lãi suất, góp phần vào việc nhuốm đỏ các sàn giao dịch tiền mã hoá.

Các quỹ thường có xu hướng đầu tư tài sản dài hạn, song báo cáo nói trên cho thấy dòng tiền Bitcoin đầu tư ngắn hạn cũng chứng kiến đợt bán ra khá lớn. Cụ thể, khoảng 1,8 triệu USD đã được chào bán ra, trong khi từ vài tuần trước chủ yếu là lệnh mua vào.

Trong các đợt bán nói trên, các lệnh bán liên quan đến Bitcoin chiếm tới 73 triệu USD trong tổng số 97 triệu USD.

Không chỉ bán ra nhiều hơn, khối lượng giao dịch Bitcoin của các quỹ hiện cũng giảm so với trước. Cụ thể, khối lượng giao dịch BTC hiện chỉ ở mức một nửa so với trung bình hàng năm là 651 triệu USD, giảm dần so với trước. Số lượng giao dịch đợt này cũng giảm 32% so với trung bình hàng tuần của năm.

Đồng tiền có giá trị vốn hoá lớn nhất hiện nay đang chứng kiến một đợt biến động nhẹ trong vài tuần qua. Từ mức 40.000 USD hồi đầu tháng 4, BTC tăng lên 41.000 USD ngày 13/4, nhưng sau đó có thời điểm giảm xuống dưới 39.000 USD.

Ngoài Bitcoin và các sản phẩm liên quan chứng kiến lệnh bán mạnh, các quỹ chuyên Ethereum (ETH) cũng bán ra 27 triệu USD, tăng so với mức 15,3 triệu USD hồi tuần trước. Các quỹ tập trung vào Solana và Cardano bán ra 700.000 USD, trong khi các quỹ tập trung nhiều đồng tiền số khác nhau lại mua vào 5,3 triệu USD.

Báo cáo nói trên chỉ thể hiện xu hướng giao dịch tài sản số của các quỹ quản lý, không thể hiện mức mua bán của nhà đầu tư cá nhân.

Tính đến sáng nay 20/4, giá Bitcoin đang ở mức 41.388 USD/BTC, có thời điểm lên hơn 41.700 USD, hồi phục nhẹ khoảng trên dưới 2% trong vòng 24 giờ qua. Không chỉ Bitcoin, các đồng tiền số phổ biến cũng tăng nhẹ. ETH tăng 1,37% lên 3.083 USD, SOL tăng 6,2% lên 108,52 USD.

Cùng với đó, thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng nhẹ. Chỉ số S&P 500 lên 1,3%, Nasdaq lên 1,7%.

Marcus Sotiriou, nhà phân tích tại GlobalBlock (Vương quốc Anh) đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô sẽ lạc quan hơn, dẫn đến sự tăng trưởng chung của thị trường. Trong khi một số chuyên gia dự báo có thể suy thoái, ông Sotiriou lại cho rằng nền kinh tế chỉ hạ cánh nhẹ nhàng.

Hải Đăng