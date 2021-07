Điểm tin công nghệ tuần qua: Tin nhắn ngân hàng bị lợi dụng, Konami 'từ mặt' Griezmann

Tuần qua giới công nghệ có một số sự vụ đáng chú ý, bao gồm việc người dùng bị lừa 7,5 triệu đồng vì tin nhắn giả mạo, Trung Quốc phạt hàng loạt công ty, hay chuyện hãng game Konami cắt hợp đồng với ngôi sao bóng đá Pháp.

Đang lấy ý kiến dự thảo Luật Công nghiệp công nghệ số

Bộ TT&TT đang lấy ý kiến cho Dự thảo Báo cáo nghiên cứu đề xuất Luật Công nghiệp công nghệ số. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số nhằm tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp ICT, công nghệ số Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo đưa ra chính sách về đối tượng quản lý; các chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực; chính sách về bảo hộ, vốn, đầu tư và ưu đãi cho công nghiệp công nghệ số…

Theo Bộ TT&TT, Luật Công nghệ thông tin 2006, Nghị định 71/2007/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đã hình thành và tạo hành lang pháp lý phát triển ngành công nghiệp ICT Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, ngành công nghiệp này chưa đạt như kỳ vọng do còn một số bất cập.

Người dùng VietinBank bị lừa 7,5 triệu đồng

Anh Vũ Hoàng (tên nhân vật đã được thay đổi), sống tại Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ với Dân trí: "Sáng 5/7, tôi nhận được tin nhắn từ hệ thống của Vietinbank thông báo rằng tài khoản ngân hàng của tôi đã bị khóa. Tin nhắn này cũng đi kèm một đường link liên kết và yêu cầu tôi truy cập để xác thực tài khoản".

"Tuy nhiên, sau khi làm theo những hướng dẫn này, tài khoản ngân hàng của tôi đã bị trừ khoản tiền hơn 7,5 triệu đồng", anh Hoàng kể lại. Nạn nhân này nói thêm rằng tin nhắn này xuất hiện bên trong luồng tin cùng với các nội dung trước đó của Vietinbank, vì thế đã không có sự đề phòng và làm theo.

Hiện tại, anh cho biết bản thân đã liên hệ với ngân hàng để được hỗ trợ. Trong chiều 5/7, trên trang web chính thức của Vietinbank, ngân hàng này đã đưa ra cảnh báo với người dùng về tình trạng lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản liên tục diễn ra trong thời gian gần đây.

Bên cạnh đó, Vietinbank cũng thống kê hàng loạt trang web giả mạo từng được các đối tượng lừa đảo sử dụng. Vietinbank cho biết rằng ngân hàng này không yêu cầu khách hàng cung cấp user, mật khẩu trong bất kỳ tình huống nào dưới bất kỳ hình thức nào (gọi điện, nhắn tin, chat hoặc email).

Trên thực tế, chiêu trò lừa đảo này không hề mới và đã xuất hiện tại Việt Nam hơn nửa năm nay. Trước Vietinbank, một số khách hàng của Vietcombank, TPBank, ACB, Sacombank cũng đã phản ánh về tình trạng tương tự.

Xe ôm công nghệ dừng hoạt động vì Covid-19

TP.HCM chính thức áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 9/7. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã ký văn bản hướng dẫn cụ thể các biện pháp áp dụng trên địa bàn.

Theo đó, TP.HCM dừng hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe mô tô, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe ôm. Như vậy, dịch vụ xe ôm công nghệ như GrabBike, beBike, GoBike... sẽ phải tạm dừng hoạt động.

Naver mở rộng mạnh mẽ tại Việt Nam

Tập đoàn công nghệ Hàn Quốc Naver vừa công bố quyết định thành lập một trong những trung tâm công nghệ đầu não tại Việt Nam. Trung tâm này đang được xây dựng tại Quận 7, TP.HCM và dự kiến tuyển hàng trăm lập trình viên.

Theo Naver, đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh xây dựng “Vành đai nghiên cứu và phát triển AI toàn cầu” tại Việt Nam.

Trước đó, lần lượt vào các ngày 31/3 và 27/5, Naver đã hợp tác với 2 trường đại học lớn tại Việt Nam là Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) để thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Phòng nghiên cứu quốc tế về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu đa phương tiện tại PTIT.

Trung Quốc phạt các hãng công nghệ vì sáp nhập

Cơ quan Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) thông báo 22 án phạt vào ngày 7/7. Mỗi công ty vi phạm phải nộp phạt 500.000 nhân dân tệ. Đây là số tiền tương đối nhỏ với các hãng công nghệ lớn, song là mức tối đa theo luật chống độc quyền đối với các sai phạm liên quan đến sáp nhập.

Alibaba nhận 6 “vé phạt”. Một trong các giao dịch của Alibaba bị phạt là từ 7 năm trước, khi công ty mua lại 50% cổ phần trong câu lạc bộ bóng đá Evergrande. Trong một giao dịch khác, Alibaba mua 40% cổ phần trong nhà sản xuất sữa Landmilk.

Tencent nhận 5 “vé phạt”. Tencent Mobility, đăng ký kinh doanh tại Hong Kong, bị phạt vì mua 32,4% cổ phần trong website 58.com vào tháng 6/2020. Trong một trường hợp khác, Tencent bị phạt vì mua 10% cổ phần của nhà phát triển ứng dụng Cheetah Mobile năm 2011. Vụ thâu tóm 36,5% cổ phần trong công cụ tìm kiếm Sogou năm 2013 của Tencent cũng bị phạt.

Didi, ứng dụng gọi xe đang nằm trong “tâm bão” bảo mật dữ liệu, cũng nhận 2 vé phạt. Văn phòng Đánh giá an ninh mạng thuộc Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc vừa thông báo mở cuộc điều tra vào Didi vì lý do an ninh quốc gia cuối tuần trước, chỉ hai ngày sau khi IPO tại Mỹ.

Konami cắt hợp đồng với Griezmann

Konami đã hủy hợp đồng đại sứ toàn cầu với ngôi sao của đội tuyển Pháp Antoine Griezmann sau vụ scandal phân biệt chủng tộc bị phanh phui gần đây.

Tháng trước, tiền đạo của câu lạc bộ Barcelona và đội tuyển Pháp Antoine Griezmann đã được chọn làm đại sứ toàn cầu của trò chơi Yu-Gi-Oh! Giờ đây anh đã bị cắt hợp đồng ngay lập tức sau khi một video lan truyền trên mạng cho thấy anh cùng đồng đội có lời lẽ nhạo báng nhân viên khách sạn người Nhật.

Đoạn video được ghi lại trong chuyến du đấu hè 2019 của Barcelona ở Nhật cho thấy Griezmann và đồng hương Ousmane Dembele đang trò chuyện. Lúc này, các nhân viên khách sạn cố gắng sửa tivi để họ có thể chơi được game đá bóng Pro Evolution Soccer của Konami.

Trong lúc chờ đợi, bộ đôi trên hàng công của Barcelona liên tục chế nhạo các nhân viên bằng tiếng Pháp và còn hỏi xoáy “mấy tay này có phải kỹ thuật viên có trình độ ở nước mình hay không vậy?”.

