Doanh nghiệp trình diễn giải pháp cho chính phủ số, kinh tế số và xã hội số

Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam (Diễn đàn Make in Việt Nam) lần thứ 4 đã được Bộ TT&TT tổ chức ngày 8/12 vừa qua. Đây là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghệ số Việt Nam, diễn đàn có vai trò dẫn dắt, định hình đường hướng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số. Cùng với Diễn đàn Quốc gia về Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là triển lãm trực tiếp và trực tuyến trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu, phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bám sát chủ đề của triển lãm, gian hàng của MISA năm nay tại chương trình giới thiệu những giải pháp chuyển đổi số theo 3 cột trụ: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Các giải pháp này nhằm xây dựng các cơ sở dữ liệu tiến tới xây dựng chính quyền số, hỗ trợ các doanh nghiệp và hỗ trợ người dân được tiếp cận, trải nghiệm nền tảng số theo mục tiêu chương trình Chuyển đổi số quốc gia.

Misa đã trình diễn nền tảng quản trị tài chính Nhà nước MISA FinGov xuất sắc giành giải Vàng cao quý nhất, khẳng định sự đóng góp tích cực cho ngành tài chính nước nhà. MISA FinGov là hệ sinh thái hợp nhất các nghiệp vụ quản trị tài chính trên cùng một hệ thống, tiết kiệm tới 70% thời gian lập dự toán và quản lý chi tiêu ngân sách.

Không chỉ đáp ứng tất cả các nghiệp vụ khép kín của chu trình ngân sách, MISA FinGov còn kết nối với các Dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước, các phần mềm quản lý hoạt động chuyên ngành giúp đơn vị tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả làm việc. Đồng thời, nền tảng MISA FinGov góp phần giúp các Bộ ngành, địa phương chuyển đổi số ngành tài chính, trở thành giải pháp toàn diện góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu tài chính thống nhất.

MISA FinGov là nền tảng tiên phong thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành tài chính, đã và đang được tin tưởng sử dụng tại hơn 55.000 đơn vị hành chính sự nghiệp, chiếm 71% thị phần trên toàn quốc. MISA FinGov là sự khẳng định về việc làm chủ sản phẩm công nghệ Việt do người Việt thiết kế và sáng tạo, đúng theo tinh thần Make in Viet Nam.

Cũng tại gian hàng này, Misa đã giới thiệu nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS. Nền tảng này đã có hơn 42.000 doanh nghiệp đang triển khai và dự kiến đạt hơn 45.000 doanh nghiệp đến hết năm 2022. MISA AMIS cũng trở thành nền tảng được Bộ TT&TT tin tưởng lựa chọn là giải pháp trong chương trình hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

FPT mang đến triển lãm lần này bộ sản phẩm phục vụ cho chính phủ số và kinh tế số như nền tảng Điện toán đám mây thế hệ mới (FPT Cloud), dịch vụ ký số từ xa (FPT.eSign), Chatbot AI...

Đại diện FPT cho biết, FPT Cloud là nền tảng Điện toán đám mây thế hệ mới, sản phẩm chiến lược của công ty với hơn 50 dịch vụ từ dịch vụ hạ tầng, tới nền tảng và đa dạng ứng dụng, cùng các đối tác trên toàn thế giới. Đối với FPT.eSign sẽ cho phép xử lý hơn 100 giao dịch/giây, đảm bảo ổn định cả khi đột biến lượng lớn giao dịch. Bên cạnh đó, FPT.eSign được xây dựng trên kiến trúc chuẩn toàn cầu, cho phép tích hợp, triển khai nhanh chóng (chỉ từ 1 tuần) theo mọi mô hình kinh doanh và cho phép người dùng có thể ký số linh động mọi lúc, mọi nơi mà không bị phụ thuộc vào thiết bị phần cứng như USB Token hay SIM.

Tại triển lãm này, Điện Quang đã đem đến nhiều giải pháp chiếu sáng cho đô thị thông minh, tòa nhà thông minh và căn hộ thông minh. Theo ông Phạm Lê Minh Giám đốc điều hành khối IoT Công ty Điện Quang, trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số là điều vô cùng cần thiết. Điện Quang cũng chú trọng việc thu thập và phân tích dữ liệu, đồng thời ứng dụng công nghệ số mới nhất trong các sản phẩm và dịch vụ, để có thể tạo ra sự phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, cũng như mang lại sự tiện ích cùng nhiều tính năng hiện đại.

Các giải pháp thông minh toàn diện của Điện Quang là sự kết hợp từ bên ngoài lẫn bên trong dự án. Với tiêu chí cung cấp các giải pháp công nghệ thông minh toàn diện cho người dân sinh sống và làm việc tại các tòa nhà văn phòng, thương mại, chung cư, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu dân cư và đô thị tại Việt Nam, mang lại sự tiện nghi, an toàn, sức khỏe và mức hài lòng cao cho khách hàng, cư dân, người dân tại các khu đô thị.

Hiện Điện Quang có những giải pháp toàn diện tiêu biểu như: Đô thị thông minh, nhà ở thông minh, bệnh viện thông minh và phân xưởng thông minh... Các giải pháp này của Điện Quang không chỉ đem đến hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp, làm đẹp cảnh quan mà còn có thể điều khiển, lập trình và tự động hóa một cách thông minh nhằm tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa chất lượng cuộc sống.

Trên cơ sở thiết thực về việc chuyển đổi số, Điện Quang cũng đã nhanh chóng thực thi linh hoạt và thích ứng với thời đại, trong việc chủ động đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao, thành lập phòng IoT và phòng Thiết kế chiếu sáng, liên kết hợp tác với nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn nhằm hướng đến việc đổi mới tích cực cho đô thị thông minh Việt Nam mà điển hình là việc bắt tay hợp tác cùng Metropoli, thành lập “Liên minh phát triển đô thị thông minh Việt Nam” gần đây.

Thực chất đô thị thông minh là đô thị có những giải pháp quản lý, quy hoạch và phát triển phù hợp với thế mạnh, kết hợp với việc gìn giữ hệ sinh thái môi trường tự nhiên để có thể phát triển theo xu hướng đô thị hiện đại trên nền tảng công nghệ mới. Từ đó, giúp chính quyền quản lý hiệu quả hoạt động của đô thị, đem lại các tiện ích thiết thực, an sinh xã hội, an toàn sức khỏe, tiết kiệm chi phí, mang lại tiện nghi cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số để phát triển kinh tế.

MobiFone cũng đem đến triển lãm giải pháp Ứng dụng Du lịch thông minh MobiFone Smart Travel. Ứng dụng du lịch thông minh là giải pháp công nghệ số trong lĩnh vực du lịch với mục đích quảng bá hình ảnh, hỗ trợ du khách trong quá trình khám phá các địa điểm, tăng cường trải nghiệm du lịch của du khách thông qua công nghệ thực tế ảo VR và thực tế tăng cường AR.

Ngoài ra, ứng dụng du lịch thông minh cũng là một hệ sinh thái cung cấp thông tin và hỗ trợ du khách tìm kiếm các dịch vụ liên quan đến du lịch như cơ sở lưu trú, điểm du lịch, đơn vị vận chuyển, cửa hàng ăn uống, địa điểm vui chơi, địa điểm mua sắm…

Tại triển lãm này, Giao Hàng Tiết Kiệm trình diễn tổ hợp sản phẩm ứng dụng số GHTK Mobility "bình dân hóa" dữ liệu và số hóa ở mức độ "không giấy tờ". Giao Hàng Tiết Kiệm đã chuyển đổi và ứng dụng dữ liệu sâu rộng từ những ngày đầu thành lập, tạo nên cách thức làm việc số trên màn hình di động và tổ chức quản lý dựa trên dòng chảy dữ liệu liên tục, tăng 550% năng suất lao động trên từng nhân viên so với cách thức truyền thống.

“Giao Hàng Tiết Kiệm chúng tôi kỳ vọng bất kỳ ai ở bất kỳ đâu cũng có thể bán hàng online và làm việc ngay trên chiếc điện thoại di động, nuôi ước mơ tự doanh tự lập đổi đời, thúc đẩy kinh tế số phát triển cả ở những vùng nông thôn rộng lớn”, đại diện Giao Hàng Tiết Kiệm nói.

Tại triển lãm, một số công ty đã trình diễn sản phẩm Make in Vietnam, như Hanet trình diễn Camera có trí tuệ nhân tạo, nhận diện khuôn mặt chính xác đến 99.9% chuyên dụng cho doanh nghiệp để chấm công, điểm danh. Giải pháp tích hợp mở cửa tự động bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt. Đây là sản phẩm khá độc đáo trên thị trường Việt Nam do Hanet sản xuất.

VNPT cũng trình diễn nhiều sản phẩm Make in Vietnam như hệ sinh thái thiết bị đầu cuối Viễn thông thế hệ mới - ONT iGate. iGate đã giúp VNPT thực hiện lộ trình chuyển đổi quang hóa toàn bộ mạng lưới dịch vụ cho khách hàng từ các công nghệ cũ sang công nghệ mới.

Tham gia triển lãm, Nextfarm giới thiệu Giải pháp Nông nghiệp thông minh hướng đến đem công nghệ và tự động hóa áp dụng vào cho Nông nghiệp để tăng chất lượng đầu ra sản phẩm. Nextfarm nghiên cứu các giải pháp học máy (machine learning) và các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu lớn cho mỗi loại cây trồng. Các kết quả nghiên cứu này sẽ giúp quá trình phân tích tự động, đưa ra các tham số phù hợp trong điều kiện môi trường thích nghi với cây trồng dựa vào dữ liệu từ các sensors, môi trường IoT. Hệ thống học máy kết hợp với các tri thức của chuyên gia nông nghiệp, giúp cho cây trồng phát triển thuận lợi, tăng năng suất đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp thông minh.

Elcom đem đến triển lãm sản phẩm đoạt giải nhất Make in Vietnam ở hạng mục chính phủ số là Elcom ITS. Sản phẩm này có mục tiêu "thông minh hoá" những con đường Việt Nam, hơn 10 năm qua, Elcom đã nỗ lực phát triển hệ sinh thái giải pháp công nghệ như cánh tay nối dài cho cơ quan chức năng trong quản lý, giám sát và phát triển hạ tầng giao thông.

Hệ thống Giao thông thông minh Elcom ITS cấu thành từ 4 hệ thống lõi, do Elcom nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ gồm: Trung tâm giám sát điều hành, hệ thống thu phí tự động, hệ thống cân tải trọng tự động và hệ thống ITS Camera.

