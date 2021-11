Việt Nam giành ngôi Á quân cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin Cyber SEA Game 2021

Theo thông tin từ Cục An toàn thông tin, đội thi Pawsitive gồm 4 sinh viên Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đạt giải Nhì trong cuộc thi kỹ năng an toàn thông tin mạng khu vực ASEAN - Cyber SEA Game 2021

Cyber SEA Game là cuộc thi về kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin dành cho các đối tượng trẻ trẻ (gồm sinh viên và kỹ sư) từ 15 - 29 tuổi của các nước ASEAN, với sự hợp tác tài trợ của Nhật Bản. Cuộc thi được Trung tâm nâng cao năng lực an toàn thông tin ASEAN - Nhật Bản tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho các sinh viên, kỹ sư trẻ hoạt động trong lĩnh vực an toàn thông tin của các nước trong khu vực ASEAN được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Tham gia cuộc thi này, các đội thi theo hình thức “Cướp cờ” (capture the flag - CTF) nhằm kiểm tra kiến thức và hiểu biết về khả năng phát hiện lỗ hổng bảo mật, quản lý và sửa lỗi an toàn thông tin dựa trên những kịch bản tấn công khác nhau. Các đội thi ứng dụng những kỹ năng phân tích điều tra an toàn mạng, dịch ngược mã, phòng thủ mạng máy tính, xử lý sự cố, kiểm tra đánh giá an toàn hệ thống. Đội chơi dành điểm cao nhất trong thời gian ngắn nhất sẽ chiến thắng. Các đội cũng tham dự hội thảo tập huấn về bảo mật máy tính và chia sẻ cách thức xử lý đối với các cuộc tấn công mạng thông qua tình huống thật.

Năm 2021, cuộc thi Cyber SEA Game được tổ chức online, với sự tham gia của 10 đội tuyển xuất sắc đến từ các nước khu vực ASEAN. Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT đã cùng Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam – VNISA tiếp tục lựa chọn đội thi xuất sắc nhất trong cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin để đại diện cho các kỹ sư, sinh viên Việt Nam tham gia tranh tài tại cuộc thi về kỹ năng an toàn thông tin khu vực Cyber SEA Game 2021.

Trong cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN” năm 2021 được VNISA phối hợp cùng Cục CNTT, Bộ GD&ĐT và Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tổ chức trong các tháng 9, 10 và 11, dù khởi đầu không thật ấn tượng ở vòng thi Sơ khảo khi chỉ đạt 1.750 điểm sau 8 giờ thi, song đội Pawsitive của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có bứt phá ngoạn mục, giành tổng điểm 7.300 và đoạt ngôi Quán quân.

Đội Pawsitive của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa mang về cho Việt Nam thêm 1 giải Nhì cuộc thi Cyber SEA Game.

Được chọn đại diện cho các kỹ sư, sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi Cyber SEA Game 2021, 4 sinh viên của Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội gồm Đinh Quang Vũ, Phan Công Hậu, Nguyễn Cao Bảo Long, Lê Trần Hải Tùng đã tiếp tục đạt kết quả xuất sắc, khi giành giải Nhì trong cuộc đua tài ở “đấu trường” khu vực này. Đây là lần thứ 3 các đội tuyển của trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội được chọn đại diện cho Việt Nam tham dự Cyber SEA Game.

Đại diện đội Pawsitive, giải Nhất cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin 2021 nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đại diện Trung tâm NCSC cho biết thêm, giải Nhất và giải Ba cuộc thi Cyber SEA Game 2021 đã lần lượt thuộc về các đội thi đến từ Thái Lan và Singapore. Góp mặt tại cuộc thi, các đại diện của Việt Nam trong nhiều năm qua liên tục đạt thành tích cao. “Điều này có ý nghĩa lớn với ngành an toàn thông tin Việt Nam, đặc biệt là công tác giáo dục, đào tạo, phát triển nhân lực để đảm bảo an toàn, an ninh mạng”, đại diện NCSC nhận định.

Theo thống kê, trong những năm trước, các đội tuyển của Việt Nam đã giành giải Nhất năm 2015; giải Nhì vào các năm 2019 và 2020; giải Ba các năm 2017, 2018.

Như vậy, liên tiếp trong 3 năm gần đây, các đội tuyển được chọn đại diện cho kỹ sư, sinh viên Việt Nam tham gia cuộc thi Cyber SEA Game đều giành được giải Nhì. Hai đội tuyển đoạt ngôi Á quân trong các năm 2019 và 2020 là: Đội Just ∫du It! gồm 4 sinh viên: Đào Tuấn Linh, Nguyễn Huy Hùng, Nguyễn Hoàng Thạch và Phạm Nguyễn Ngọc Biên của Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội; đội HCMUS.Twice gồm 4 sinh viên khoa CNTT, Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM là Vương Hy, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Thụ Hồng Ân và Nguyễn Hy Hoài Lâm.

Với Pawsitive - tân Á quân cuộc thi Cyber SEA Game, trong khuôn khổ Hội thảo – Triển lãm quốc tế Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2021 diễn ra hôm qua, ngày 25/11, đội thi đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc, đạt giải Nhất cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin ASEAN 2021.

Vân Anh