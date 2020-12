Xu hướng tìm kiếm Google năm 2020: Năm của Covid-19

Liên quan đến đại dịch Covid-19, năm qua trên Google người Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất các từ khóa như “Coronavirus tips”, “Triệu chứng Corona”, “Bộ Y Tế”, hay “Khẩu trang N95”.

Google vừa công bố chi tiết xu hướng tìm kiếm của năm 2020, “Year in Search”. Không có gì bất ngờ khi cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên toàn thế giới trong năm qua là “Coronavirus”. Bên cạnh đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay phong trào Black Lives Matter cũng là những chủ đề chủ đạo của năm 2020.

Ở Việt Nam, các hệ thống học tập trực tuyến như VnEdu hay OLM xếp hạng khá cao trong xu hướng tìm kiếm, trong một năm mà đại dịch Covid-19 làm thay đổi mọi mặt đời sống. Liên quan đến đại dịch, người Việt Nam cũng tìm các từ khóa như “Coronavirus tips”, “Triệu chứng Corona”, “Bộ Y Tế”, hay “Khẩu trang N95”.

Google vừa công bố chi tiết xu hướng tìm kiếm của năm 2020, với video nhìn lại đầy cảm xúc.

Với đặc thù của năm nay, tổng kết “Year in Search” 2020 có thêm các hạng mục xếp hạng theo từ khóa như “Gần đây” (“Near me” trong phiên bản tiếng Anh), “Trực tuyến” (Virtual), hay “Ở đâu”… Ví dụ với “Ở đâu”, người Việt Nam tra cứu nhiều nhất cụm từ “Mua khẩu trang y tế ở đâu”.

Để tìm hiểu kỹ hơn về xu hướng tìm kiếm năm qua theo ghi nhận của Google, người dùng có thể vào Google Trends (trends.google.com/trends/yis/2020/VN), đồng thời có thể chuyển đổi giữa phiên bản tổng kết dành cho Việt Nam với phiên bản thế giới. Ở đó, người dùng còn được xem video tổng hợp của “Year in Search”.

Bên dưới đây là một số hạng mục xu hướng tìm kiếm Google tiêu biểu của năm 2020.

Tìm kiếm chung (Toàn cầu)

Coronavirus

Election results

Kobe Bryant

Zoom

IPL

Nhân vật (Toàn cầu)

Joe Biden

Kim Jong Un

Boris Johnson

Kamala Harris

Tom Hanks

Phim (Toàn cầu)

Parasite

1917

Black Panther

Game (Toàn cầu)

Among Us

Fall Guys: Ultimate Knockout

Valorant

Genshin Impact

The Last of Us 2

Công thức nấu ăn (Toàn cầu)

Dalgona coffee

Ekmek

Sourdough bread

Pizza

Lahmacun

Tìm kiếm chung (Việt Nam)

Thời tiết ngày mai

VnEdu

Itaewon Class

Bầu cử Tổng thống Mỹ

Olm

Nhân vật (Việt Nam)

Donald Trump

Joe Biden

Jack

Tiêu Chiến

Âu Hà My

Phim điện ảnh (Việt Nam)

Ký Sinh Trùng

Pháp Sư Mù

Mắt Biếc

Tiệc Trăng Máu

One Piece Stampede

Phim bộ (Việt Nam)

Itaewon Class

Hạ Cánh Nơi Anh

Lấy Danh Nghĩa người nhà

Tam Sinh Tam Thế Chẩm Thượng Thư

Điên Thì Có Sao

Bài hát (Việt Nam)

Anh Thanh Niên

Hoa Nở Không Màu

Buồn Làm Chi Em Ơi

Sai Lầm Của Anh

Hoa Hải Đường

Anh Hào(Theo Google, 9to5Google)